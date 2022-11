Kirúghatják Diego Simeonét az Atlético Madridtól!

Ha a szurkolókon múlna, a világbajnokságot követően már nem az argentin menedzser ülne a csapat kispadján.

A Marca a Mallorca elleni újabb fiaskó után megszavaztatta az olvasóit, hogy bíznak-e még Diego Simeonéban, a szavazás jelenlegi állása pedig egyértelműen azt mutatja, hogy az Atlético Madrid szurkolói már nem hisznek az argentin szakemberben, 56 százalék azonnali hatállyal menesztené a trénert, 27 százalék a szezon végéig adna neki lehetőséget a javításra, a maradék 17 százalék pedig tűzön vízen keresztül menne a legendás vezetőedzőért.

Simeone 2011-ben érkezett a matracosokhoz, érdemei elvitathatatlanok: kétszer nyert bajnokságot és Európa-ligát, és 2014-ben és 2016-ban is Bajnokok Ligája döntőig vezette szeretett klubját.

Azonban idén valami nagyon eltörött Madridban, a bajnokságban és a nemzetközi kupában is szenved az Atlético. A hazai pontvadászatban 14 forduló után 24 ponttal mindössze csak a hatodik helyen szerénykedik a jobb időket is megélt klub, a Bajnokok Ligájában pedig még a csoport harmadik helyét sem sikerült megcsípni, Simeone-fiai szégyenszemre a Porto, a Brugge és a Leverkusen mögött csak a negyedik helyen végeztek a B-jelű kvartettben, így a kupatavasz is elúszott a matracosok számára.

Forrás: Marca

