Király Gábor: „Az eufória megrázza majd Magyarországot!”

Az erős csoportellenfelekkel együtt is bízik a magyar labdarúgó-válogatott jó Európa-bajnoki szereplésében Király Gábor, aki a ex-kapusaként adott interjút a Kickernek.

A magyar csapat a világbajnok franciákkal, a címvédő portugálokkal, valamint a 2014-es vb-győztes németekkel küzd majd a jövő évre halasztott tornán, előbbi két együttessel Budapesten, utóbbival Münchenben csap össze.

„Ezek természetesen nagyon erős ellenfelek. De minden mérkőzés 90 percig tart, és még az ilyen neves csapatokkal szemben is lehet meglepetést okozni” – fogalmazott a tavaly visszavonult hálóőr, aki Dzsudzsák Balázzsal holtversenyben, 108 szerepléssel válogatottsági rekorder Magyarországon.

A 44 éves sportember emlékeztetett a 2016-os, franciaországi Eb-re, amelyen a magyarok - vele a kapuban - csoportelsőként zártak abban a négyesben, amelyben ott voltak a portugálok, az osztrákok és az izlandiak. Szerinte most az is segíteni fogja a nemzeti együttest, hogy részben hazai pályán játszhat.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world