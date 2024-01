Kipukkadt a szaúdi lufi? Újabb sztár menekülne az araboktól!

Mégsem olyan felhőtlen ott az élet.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Néhány nappal ezelőtt arról adtunk hírt, miszerint Roberto Firmino fél év után elhagyhatja az Al-Ahlit, és visszatérhet a Premier League-be, méghozzá a Fulham együttesébe, a legújabb értesülések pedig arról szólnak, hogy a brazil támadó egykori liverpooli csapattársa, Jordan Henderson is követheti őt, mármint a távozók sorában.

A cikk lejjebb folytatódik

A Daily Mail azt írja, a 33 esztendős középpályásnak a kultúrához és az időjáráshoz való alkalmazkodással gyűlt meg leginkább a baja, de az sem válik ínyére, hogy alig járnak csapata, az Al-Ettifaq mérkőzéseire.

Emellett a Steven Gerrard vezette együttes az eredményeket sem szállítja megfelelő mértékben, hiszen csak a 8. helyen állnak a bajnokságban, emiatt egyre erősödnek azok a pletykák is, miszerint hamarosan meneszthetik a Vörösök legendáját a kispadról, ami szintén egy újabb ok lehet Henderson távozására is, hiszen Gerrard csábítása miatt választotta az arabokat a nyáron.

A 81-szeres angol válogatott futballista 17 bajnokin lépett pályára a szezonban, mindannyiszor kezdőként és csapatkapitányként, ezeken négy gólpasszt is kiosztott.