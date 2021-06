Hivatalos: Kinevezték a Tottenham új edzőjét

Nuno Espírito Santo lesz az észak-londoniak új trénere.

A Tottenham hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy Wolves volt trénere, Nuno Espírito Santo lesz a csapat új vezetőedzője. A portugál edző 2023-ig írt alá a sarkantyúsoknál.

Nuno irányította a Rio Ave, a Valencia és az FC Porto csapatát is, mielőtt a Wolverhampton Wanderershez szerződött volna. A Farkasoknál érte el legnagyobb sikereit, hiszen nemcsak, hogy feljuttatta őket a Premier Leagube, de stabil felsőházi csapatot csinált belőlük és a 2019/20-as szezonban egészen a EL negyeddöntőig jutottak irányítása alatt a narancs-feketék.

A Spurs április óta keresi José Mourinhó utódját, már Brendan Rodgers, Hans Dieter Flick és Julian Nagelsmann neve is felmerült, de mind elutasították az észak-londoniak közeledését. Nemrég a sarkantyúsok közel álltak hozzá, hogy megegyezzenek a bajnok Intert elhagyó Antonio Contéval, azonban anyagi okok miatt végül nem került sor a frigyre, pedig az új sportigazgató, Fabio Paratici már dolgozott együtt az olasszal a Juventusnál. Ezután Paulo Fonseca és Gennaro Gattuso neve is szóba kerültek, a portugállal majdnem sikerült is megegyezni, ám végül anyagi okok miatt nem került sor az aláírásra.

