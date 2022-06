Kinevezték a Honvéd új vezetőedzőjét!

A skót Tam Courts lett a labdarúgó NB I-ben szereplő Budapest Honvéd vezetőedzője - írja az MTI.

"Nagyon örülünk, hogy Kispestre tudtuk csábítani Thomast. Ő egy olyan edző, akiben hatalmas potenciál van, több nívós európai és angol klub is versengett a kegyeiért, így különösen nagy dolog, hogy meg tudtuk győzni őt arról, hogy sikeres lehet a Honvéd az ő irányításával"

- fogalmazott szerdán a honvedfc.hu oldalon Chris Docherty, a Budapest Honvéd ugyancsak skót sportigazgatója.

"Tudom, hogy ebben az országban milyen nagy hagyománya van a labdarúgásnak, ahogy azt is, hogy a kispestiek tűzön-vízen keresztülmennének a csapatukért. Én pedig olyan típusú edző vagyok, aki akkor ér el igazi sikereket, ha olyan emberek vesznek körül, akik ezzel a szenvedéllyel állnak a futballhoz"

- mondta székfoglalójában a 40 éves Tam Courts, aki a Dundee Unitedtől érkezett.

"Szeretném, ha a szurkolók újra büszkék lehetnének a klubra, hogy egy olyan csapatot lássanak, amely mindent megtesz a pályán a győzelemért, és remélhetőleg a teljesítmény és az eredmény is párosul majd ezzel. Az edzőközpont remekül felszerelt, a stadion pedig gyönyörű, minden körülmény adott ahhoz, hogy a Honvéd sikeres legyen, én pedig nagyon izgatott vagyok, hogy részese lehetek ennek a klubnak"

- fogalmazott. Courts 2013-ban játékos-edzőként kezdte karrierjét a Kelty Hearts együttesénél, majd 2020-ban csatlakozott a Dundee Unitedhoz, ahol a játékfejlesztésért és a taktikai filozófiáért felelt, a 2021/22-es szezonban pedig az első csapat vezetőedzőjének nevezték ki. Irányítása alatt a klub az elmúlt évtizedben először szerzett kvalifikációt európai kupasorozatba, mialatt 16 akadémista is lehetőséget kapott az együttesben, kétszer is megdöntve az idény során az élvonalban bemutatkozó legfiatalabb játékos rekordját. A Budapest Honvéd múlt csütörtökön jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Nebojsa Vignjeviccsel.

Az 54 esztendős szerb trénert február elején Horváth Ferenc utódjaként nevezték ki, irányítása mellett az együttes az NB I-ben a kilencedik helyen végzett, és csak az utolsó fordulóban vált biztossá bennmaradása az OTP Bank Ligában. Vignjevic - a klub honlapja alapján - 15 bajnoki és két Magyar Kupa-mérkőzésen irányította a Honvédot, az NB I-ben négy győzelem, hat döntetlen és öt vereség volt a mérlege, míg a kupában egy-egy győzelmet és vereséget könyvelhetett el, a csapat a negyeddöntőben búcsúzott.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Erling Haaland gólkirályi címe 1.85-szörös szorzóval fogadható. (x)