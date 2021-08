Kínai befektető Újpesten, Rajczi Péter sportigazgató lehet

Az Inter bajnok lett Olaszországban az ázsiai befektetőkkel.

Az Újpest öt forduló után utolsó helyen áll az NB I-ben, ráadásul a csapat teljesítménye bizonyos tekintetben kiábrándító, hiszen hiába játszik Michael Oenning vezetőedző szerint elfogadhatóan, eddig még egyetlen találkozót sem tudott megnyerni. Ráadásul a lila-fehérek drukkerei továbbra is tüntetnek a belga tulajdonos ellen: némaságot fogadtak, a Szusza Ferenc Stadionban nincs szervezett szurkolás, hiszen a csapat továbbra sem a hagyományos címerével a mellkasán futballozik, hanem egy hibrid megoldást alkalmaz.

Úgy tűnik Roderick Duchatelet is szabadulni akar a sportvállalkozástól. Ezt az is mutatja, hogy a klub inkább passzív, mint aktív az átigazolási piacon, miközben több meghatározó játékosát is elengedte. Emellett a Blikk úgy értesült, hogy a belga pénzember egy ideje már kínai befektetőkkel tárgyal arról, hogy értékesítse a klubot. A lap szerint a megállapodás már a közelben van és a vételár 20 millió euró, vagyis 7,2 milliárd forint lenne.

A bulvárlap információi szerint a kínaiak Rajczi Pétert nézték ki sportigazgatónak.

„Pletykaszinten hallottam már, hogy felvetődött a nevem mint lehetséges sportigazgató. Hivatalosan ugyanakkor még semmilyen megkeresést sem kaptam. Természetesen örömmel vágnék bele a munkába. Szeretnék sportvezetőként tevékenykedni, elvégeztem az ehhez szükséges képzéseket, nemrég szereztem meg a második diplomámat” – nyilatkozta a Blikknek Rajczi.

Európában többek között az olasz Internazionale – a legutóbbi olasz bajnok –, a cseh Sparta Praha és a angol Southampton, valamint Wolverhampton ügyeit is kínai tulajdonosok irányítják.

