Kínából igazolt szerb védőt a Kisvárda

Ugyan még két forduló hátravan a Kisvárda számára a 2025-ös esztendőből, mégis olyan játékos szerződtetését jelentette be a klub, aki 2026-tól csatlakozik a kerethez. A 28 éves Nikola Radmanovacs kedden aláírta szerződését, a belső védőként bevethető szerb futballista hazája bajnokságán kívül szerepelt már az orosz ligában, az elmúlt két évet pedig Kínában töltötte.

„Először is köszönöm szépen a kedves fogadtatást – mondta a játékos, aki szabadon igazolhatóként szerződött Kisvárdára. – Futballoztam a szerb, az orosz és legutóbb a kínai szuperligában is, úgyhogy kellő tapasztalattal rendelkezem, bízom benne, hogy azokat segítségül hívhatom az új csapatomnál. Az új klubom eredményeit már egy ideje figyelem, tudom róla, hogy a magyar élvonal meghatározó szereplője évek óta, és a nemzetközi porondra is kilépett egyszer. Nagy álmom, hogy ez velem is sikerülhessen. Tiszteletreméltó a klub közelmúltjának történelme, örülök neki, hogy ilyen remek csapathoz kerülhettem. Az itt játszó délszláv játékosokat személyesen nem ismerem, a nevüket persze igen, bizonyára segítik majd a beilleszkedésemet, amitől egyébként sem tartok. A belső védő posztokon vagyok elsősorban bevethető, a háromvédős rendszert jobban kedvelem, de a négyhátvédes szisztémában is feltalálom magam.

Nikola Radmanovacs januárban csatlakozik a csapathoz, a felkészülést már a Kisvárdával kezdi el, és utazik majd a törökországi edzőtáborba is, amely január 6. és 13. között lesz esedékes.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.