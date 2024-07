Kilenc hónap alatt két gyermek? Neymar még erre is képes!

Háromszoros apuka lett a brazil sztár.

Neymar az Instagramon jelentette be, hogy immáron háromszoros édesapa - ismét lánya született a brazil labdarúgónak.

A 32 éves brazil játékosnak van már egy idősebb fia Carolina Dantastól, a most 12 éves Davi Lucca, valamint egy kislánya is Mavie, aki még egy éves sem múlt. Mindeközben pedig július 3-án megszületett barátnőjétől, a modell Amanda Kimberllytől a harmadik gyermeke is, Helena.