Kikapott Dublinban, de El-csoportkörös a Ferencváros

Hajrágól okozta a zöld-fehérek vesztét.

Négygólos előnyével magabiztosan utazhatott Dublinba a Ferencváros az Európa-liga playoff visszavágójára.

Ez a magabiztosság aztán kényelembe is átfordult, nem igazán pörgött fel az első félidőre Sztanyiszlav Csercseszov együttese, a Tallaght Stadion mellett pihenő munkagépek, vagy a mögöttük magasodó panelházak jobbára nagyobb látnivalót jelentettek, mint a pályán történtek.

A labdát is többet birtokló Shamrock Rovers egy veszélyes lövéssel tudta le az első 45 percet, a Ferencváros előtt pedig éppen a szünetet jelző sípszó előtt adódott az első nagyobb lehetőség, Mmaee fejesét azonban védte Mannus.

A játékvezető is unhatta már, hiszen néhány másodpercet spórolva fújta le a félidőt.

A fordulás után is úgy tűnt, hogy inkább a hazaiak szeretnének még egy kicsit játszani, a magyar bajnok továbbra is alacsony fordulatszámon pörgött, de végre feljegyezhettünk helyzeteket is mindkét oldalon.

Előbb Kavanagh szabadrúgását Bogdánnak kellett védenie, majd a túoldalon Traoré indította remekül Mmaeet, aki a kapujából kilépő Mannusba lőtte a labdát.

A 74. percben Traoré közeli ollózása pattant kapu mellé, aztán Boli és Marquinhos próbálkozását is blokkolták a hazai védők.

A végét megnyomta a Shamrock, a 87. percben Bogdán még óriásit védett Lyons lövésénél, ám nem sokkal később Byrne jobb oldali szögletét a védő a kapuba fejelte.

A Ferencváros kikapott, de így is simán bejutott az Európa-liga csoportkörébe, amelynek sorsolását pénteken 13 órakor tartják Isztambulban. A magyar bajnokot vélhetően majd a harmadik kalapból húzhatja ki az eseményen közreműködő Gera Zoltán.

Európa-liga playoff, visszavágó

Shamrock Rovers-Ferencváros 1-0, összesítésben: 1-4

gól: Lyons (89.)

