Kifizettették Sztankoviccsal a kispad széttörését

A Szpartak Moszkva edzője akkorát ütött a kispad plexiüvegébe, hogy az darabokra hullott szét.

Amint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros korábbi, a Szpartak Moszkva jelenlegi vezetőedzője Dejan Sztankovics láthatóan nehezen viselte, hogy csapata kiesésre állt az Orosz Kupa negyeddöntőjének visszavágóján az az FK Rosztov ellen, így dühében beütötte a kispad plexiüvegét. Tettéért most szó szerint is megfizetett.

A Szpartak Moszkva az Orosz Kupa negyeddöntőjében az első mérkőzésen 1-0-ra kikapott az FK Rosztovtól, így nehéz helyzetből várta a visszavágót. A Szpartak rettenetes első 30 percet produkált idegenben, hiszen Golenkov és Melekhin góljaival 2-0-ra vezetett a Rosztov.

A Ferencváros korábbi, a moszkvaiak jelenlegi vezetőedzője Dejan Sztankovics láthatóan nehezen viselte csapata produkcióját, ezt pedig nem csak szavakkal, hanem tettekkel is kifejezte, dühében ugyanis beütötte a kispad plexiüvegét. A mérkőzés után a piros-fehérek vezetőedzője bocsánatot kért az okozott károkért, és kifejezte készségét azok helyreállítására. A csakfoci.hu figyelt fel az RIA Novosztyi orosz hírügynökség beszámolójára, mely szerint Sztankovicsot megbüntették tettéért: 50 ezer rubelt, azaz átszámítva mintegy 200 ezer forintnyi bírságot kell befizetnie.

„A stadion alkalmazottai mindent gyorsan megoldottak” – állt a Rosztov Telegram-csatornáján közzétett üzenetben. A klub emellett fényképeket is közzétett a felújított kispadról, amelyet IDE kattintva lehet megtekinteni.

