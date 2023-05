Kieső helyen maradt a Fehérvár, bronzért harcol a Puskás Akadémia

Az emberelőny sem segítetett a vendégeknek.

2-1-re nyert a Puskás Akadémia a MOL Fehérvár ellen az OTP Bank Liga 31. fordulójában.

Veszélyes távoli lövésekkel indult a találkozó. A kiesőhelyen álló Fehérvár birtokolta többet a labdát, Peter Pokorny fejesénél a felső léc mentette meg a hazaiakat a góltól. A Puskás Akadémia elvétve jutott el a kapuig, nem úgy a vendégek, akiknél Kenan Kodro lábában maradt a vezető gól, amikor ajtó-ablak helyzetben kapu mellé csavart.

Fordulást követően megélénkült a Puskás Akadémia játéka és Gruber Zsombor góljával megszerezte a vezetést. 1-0

A bekapott gól után ment előre a Fehérvár az egyenlítő találatért, Dárda Pál fejesével sikerült egalizálni. 1-1

Nehéz helyzetbe kerültek a hazaiak, amikor a percekkel korábban beállt Sahab Zahedit második sárgával kiállították, illetve felcsillant a remény a győzelemre a vendégeknek. Meglepetésre azonban őket zavarta meg az emberelőny, mert a hajrában Komáromi György fejesével megint a felcsúti gárda vezetett. 2-1

Ezek után elkeseredetten próbálkozott a vendégcsapat, de nem sikerült egyenlítenie, sőt, a végén Kasper Larsen is piros lapot kapott, így a fehérváriak is tíz emberrel fejezték be a meccset.

Forrás: MTI

