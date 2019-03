Kiengedték a kórházból a Napoli fejsérülést szenvedő kapusát

Kiengedék a kórházból David Ospinát, aki vasárnap a és az Udinese bajnoki meccsén esett össze a pályán.

A kolumbiai hálóőr a mérkőzés hetedik percében ütközött Ignacio Pussettóval, és bár kötéssel a fején folytatta a játékot, az első félidő végén eszméletét elvesztve összeesett a pályán.

A Napoli kapusát azonnal kórházba szállították és a vizsgálatokat követően éjszakára megfigyelésre is bent tartották.

Hétfőn végül hazaengedték az által kölcsönadott hálóőrt, miután minden tesztje negatív lett.

A Napoli által kiadott hivatalos közlemény szerint az orvosok azt tanácsolták a 30 éves játékosnak, hogy néhány napig még pihenjen, ezért kihagyja a kolumbiai válogatott felkészülési meccseit Japán és Dél-Korea ellen.

- A szívem mélyéről köszönöm, hogy gondoltatok rám és imádkoztatok értem. Jól vagyok és a családom társaságában lábadozok. Remélem minél hamarabb, és még erősebben térhetek vissza - írta a közösségi oldalain Ospina.

🇬🇧 Thank you from the bottom of my heart to everyone for your prayers and your thoughts.

I am fine and recovering with my family.

I hope to be back soon and stronger than ever! pic.twitter.com/gssKzZ9jxD