Kiderült, mivel mérgezték meg Roman Abramovicsot

Ahogy korábban már megírtuk, Roman Abramovics az orosz-ukrán béketárgyalás több tagjával közösen produkált mérgezésre utaló tüneteket még március elején.

A Chelsea tulajdonosa és az ukrán delegáció két tagja is mérgezésgyanús tünetektől szenvedett az orosz-ukrán béketárgyalást követően. Abramovics szemei vörössé váltak, könnyeztek, és bőre is hámlani kezdett, ugyanerre panaszkodott a két másik személy is.

Szakértők szerint vagy egy első világháborús vegyi harci szerrel, a Chloropicrinnel vagy az alacsony dózisú Novicsokkal mérgezték meg a békemisszió tagjait.

A New York Times beszámolói szerint az orosz milliárdos annyira rosszul érezte magát a tárgyalásokat követően, hogy azt kérdezte az őt ápoló orvosoktól, hogy haldoklik-e.

A Daily Mail információi szerint Abramovics egy rövid időre a látását is elvesztette, majd kórházba kezelték Törökországban, Chelseahez közeli források úgy értesültek róla, hogy azóta teljesen felépült.

