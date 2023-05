Kiderült milyen indokkal utasította vissza Nagelsmann a Chelsea-t

Nem egyezett a két fél álláspontja.

Julian Nagelsmann ügynöke elárulta, hogy a német tréner volt a legfőbb esélyes a Chelsea vezetőedzői posztjára, azonban maga mondta vissza az üzletet.

Graham Potter menesztése után több edzőt is összeboronáltak a Chelsea-vel, azonban sem Luis Enrique, sem Julien Nagelsmann nem lett kinevezve. A Chelsea átmeneti megoldást választott, amíg megtalálják a megfelelő utódot, így Frank Lampard lett az ideiglenes edző.

A hírek szerint már a napokban bejelenthetik Mauricio Pochettino érkezését, azonban nem ő volt mindig az első számú jelölt. A korábban említett, Bayern Münchentől idény közben menesztett Julian Nagelsmann neve került az asztalra először a Todd Bohley klubtulajdonosnál - erősítette meg a hírt az edző ügynöke.

A BILD podcastjében nyilatkozó Volker Struth elárulta, hogy Nagelsmann nagyon frusztrálta, hogy nem történik előrelépés a szerződése kapcsán és a jelenlegi tulajdonos terveivel sem tudott azonosulni. A német edző kaotikusnak nevezte a helyzetet a Chelsea-nél és úgy vélte a hirtelen hatalmas költekezés ellenére egybőli eredményeket várnának el. Ő hosszabb távban gondolkodott, így nem a rövid távú statisztikái alapján akarta megtartani a kispadot.

"Megerősíthetem, hogy a Chelsea egyből hívott [Nagelsmann Bayern Münchentől való elbocsátása után]. Volt néhány telefonbeszélgetés. Helyes döntés volt [Nagelsmanntól], hogy nem mentem oda. Ez a klub jelenleg zavaros állapotban van. Ő volt az első számú [választásuk], ez volt az információnk. Szerintem megtörtént volna az aláírás, ha [Nagelsmann] oda akar szerződni."

-mondta az 57 éves ügynök.

A The Athletic portálnak a Chelsea is megerősítette, hogy a német edző szerződtetése is tervben volt, azonban tagadták, hogy ő volt az első számú jelöltjük a posztra.

