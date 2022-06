Kiderült, miért rúgná ki a PSG Neymart

Még a nyáron eldőlhet a rekordigazolás jövője.

A PSG hosszú évek óta ácsingózik a Bajnokok Ligája trófeáért, azonban a párizsiak eddig rendre elbuktak, az előző szezonban a Real Madrid búcsúztatta Messiéket a legjobb 16 között.

Új szelek

Nasszer Al-Khelaifi, a Paris Saint-Germain elnöke a Le Parisiennek elmondta, hogy reformok következnek a klubnál, véget vetnek csillogásnak, és a rongyrázásnak, itt az ideje a munkának:

„Véget kell vetnünk a csillogásnak. Olyan játékosokat akarunk, akik szeretik a klubot, küzdenek a mezért, és szeretnek nyerni. Ezt a mentalitást szeretnénk elültetni a játékosokban."

A francia kollegák Neymar lehetséges távozásáról is megkérdezték a klubelnököt:

„Amit elmondhatok, hogy minden játékostól sokkal többet várunk, mint az előző szezonban. Sokkal-sokkal többet."

Al-Khelaifi a Marcának elárulta, hogy közel sem biztos, hogy a harmincéves brazil jövőre is a francia fővárosban marad:

„Neymar része az új projektnek vagy sem? Sajnos nem beszélhetek erről, hiszen játékosok fognak jönni-menni a nyáron, és egyelőre semmi nyilvános."

Mindez azt jelenti, hogy Neymar jövője most már korántsem olyan biztos a PSG-nél. A brazil támadó az előző szezonban több sérüléssel is bajlódott, így mindössze csak 28 mérkőzésen lépett pályára, ám még így is 13 gólt tudott szerezni.

Al-Khelaifi a Le Parisiennek elárulta, hogy egyes játékosok azért vannak túlfizetve a csapatban, mivel olyan magas a fizetésük, hogy képtelenség olyan csapatot találni nekik, amelyik ki tudja fizetni a bérigényüket:

„A Covid-időszak nagymértékben beszűkítette a piacot és a klubok lehetőségeit. Ez a rögvalóság. Viszont a PSG álláspontja mostantól egyértelmű: azoknak a játékosoknak távozniuk kell, akik nem vesznek részt a közös projektben. Vannak, akik eddig kihasználták a helyzetet, azonban ennek most vége!"

A Marca információi szerint Neymar közel 49 millió eurót – összehasonlításképpen Lionel Messi 40,5 millió eurót – vihet haza évente, vagyis a mutatott játékon kívül magas fizetése is oka lehet annak, ha a szélső nem tölti ki 2025-ig tartó szerződését.

