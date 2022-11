Kiderült miért nem utazhat a világbajnokságra Ferencváros támadója

Még a marokkói sajtóban is megepetést keltett a játékos kimaradása a keretből.

Egyszerű oka lehet annak, miért nem lesz ott a világbajnokságon Marokkóval a Ferencváros támadója, Ryan Mmaee. A futballista a selejtezők során kulcsember volt hazájában, négy gólt is szerzett, azonban ez nem volt elég ahhoz, hogy ott lehessen Katarban. Marokkóban is meglepetést okozott ez a döntés, azonban két egyszerű oka van annak, hogy kimaradt: az egyik, hogy leváltották Vahid Halilhodzsicsot, valamint az, hogy nem maradt hely a számára.

Az új kapitály, Regragui sokkal jobban bízik Abderrazak Hamdallaban, az pedig egy plusz pont a 31 esztendős futballista neve mellett, hogy elnézést kért a szövetségtől és a marokkói szurkolóktól is 2019-es viharos távozása után. Mellette a mindössze 18 éves Bilal El-Hannusznak is nagy szerepet szán az újdonsült szövetségi kapitány. Ez pedig egyértelműen jelzi, Mmaee-nak jelenleg nincs helye a csapatban, hiszen még olyan sztárok is ott lesznek, mint Hakim Zijes, Szofiane Boufal, vagy éppen Amine Harit.

