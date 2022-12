Kiderült mi lesz Szalai Ádám jövője Bázelben

Az FC Basel sajtótájékoztatóján a magyar támadó jövője is szóbakerült.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy arról korábban már beszámoltunk még októberben megtiltották az FC Baselnél, hogy látogassa az edzéseket a magyar válogatott támadója, Szalai Ádám. A futballista szeptember 3. óta egyetlen percet sem játszott a klubcsapatban, azonban novemberben ismét elérte a bíróságon keresztül, hogy ott lehessen az első csapat tréningjein.

Most az FC Basel egy sajtótájékoztató keretein belül számolt be a klub jövőbeli terveiről, amelyek között arról is beszélt Alexander Frei, a bázeliek vezetőedzője, hogy Szalai Ádám mire számíthat.

„Bármi előfordulhat" – mondta Szalai Ádám jövőbeni játékával kapcsolatban Frei, hozzátéve, arra tekintettel mondja ezt, hogy a támadó szerződése jövő nyáron jár csak le. A vezetőedző szavába azonban szinte azonnal belevágott David Degen, aki a klub egyik legnagyobb részvényese és elmondta, a magyar játékos többet már nem játszhat az FC Baselben.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Ferencváros Európa-liga győzelme 201-szeres szorzóval fogadható. (x)