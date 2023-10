Kiderült, mennyire súlyos Sallai sérülése: „Mintha egy kést szúrtak volna a combomba"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ma este az SC Freiburg 3–1-es győzelmet aratott a Topolyai SC ellen a Európa Konferencia-liga-csoportkör harmadik játéknapján. A magabiztos siker mámorát azonban beárnyékolhatja, hogy a mérkőzésen megsérült a németek magyar válogatott játékosa, Sallai Roland.

A találkozó 21. percében talán a magyar szurkolók legnagyobb rémálma következett be: egy hosszú sarok irányába átlőtt szabadrúgásra Sallai érkezett, de éles szögből a kapu mellé fejelte a labdát, majd a pályán kívül terült el nagy fájdalmak közepette. A 26 esztendős támadó nem tudott visszatérni a játéktérre, mivel bal combját fájlalva már nem volt erre ereje. Öröm az ürömben, hogy saját lábán sétált el a kispadig. A találkozó után Sallai elmondta, mekkora fájdalmat is érzett a combjában, majd arról is beszélt, hogy lát-e arra esélyt, hogy pályára lépjen a sorsdöntő novemberi Eb-selejtezőkön:

„Azt éreztem, mintha egy kést szúrtak volna a combomba. Pénteken hazarepülök a csapattal Freiburgba, és hamarosan lesz diagnózis, de remélem, nem lesz annyira komoly a dolog, és hamar vissza tudok térni a pályára. Remélem, a holnapi MR biztatót tud mondani, és nem lesz semmi gond a válogatottszerepléssel kapcsolatban, pályára tudok lépni a novemberi két Eb-selejtezőn. Jó formában vagyok, szeretnék minél több időt a páyán tölteni, ennek volt betudható, hogy mérges voltam és csapkodtam a földet, amikor el kellett hagynom a játékteret, de remélem, nem lesz nagy a baj, és tudok segíteni a válogatottnak."

