Kiderült, melyik csapat ellen játszik a Liverpool – sorsoltak az FA Kupában

A három magyar játékost, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a harmadosztályú Barnsley ellen kezdi meg szereplését az angol FA Kupában.

A harmadik forduló hétfői sorsolásán már az élvonalbeli klubok is érdekeltek voltak: a legutóbb a negyedik körben búcsúzó, bajnoki címvédő Liverpool január 8. és 12. között hazai pályán fogadja majd a jelenleg a harmadosztály 10. helyén álló Barnsleyt.

Négy párosításban Premier League-ben érdekelt csapatok csapnak majd össze: a Tottenham Hotspur az Aston Villát, az Everton a Sunderlandet, a Newcastle United a Bournemouth-t, míg a Manchester United a Brightont fogadja.

A címvédő Crystal Palace a hatodik vonalban szereplő Macclesfieldhez látogat, míg a bajnokságban éllovas Arsenal a másodosztályú Portsmouth-hoz vendége lesz.

A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd ha szükséges, tizenegyespárbaj következik. A továbbjutók a 32 között folytathatják.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

