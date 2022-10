Kiderült, mekkora összegért maradt Mbappé Párizsban

A Le Parisien nyilvánosságra hozta Kylian Mbappé szerződésének részleteit.

A nyári átigazolási időszak egyik legfelkapottabb kérdése volt, hogy Kylian Mbappé meg tud-e egyezni a PSG vezetőségével, vagy szabadon igazolható játékosként megvalósítja gyermekkori álmát, és a Real Madridhoz igazol. Mint ismeretes, a francia támadó végül sokakat meglepve aláírt jelenlegi csapatához, és továbbra is Lionel Messivel és Neymarral játszik egy csapatban.

Mbappé szerződésével kapcsolatban már korán napvilágot látott több összeg is, most azonban a Le Parisien öntött tiszta vizet a pohárba, és megszellőztette, mivel is tudta meggyőzni a maradásról egyik legnagyobb sztárját a francia alakulat.

A cikk szerint Mbappé évente 72 millió eurós alapfizetést kap csapatánál, három részletben pedig összesen 180 milliós aláírási pénzt tehet el. A kontraktus egyik érdekessége a fokozatosan növekvő hűségbónusz, amit azért kaphat meg a játékos, ha a nyári átigazolási időszakban nem dönt a távozás mellett. Első nyáron 70, a másodikon már 80, míg a harmadik nyáron már 90 millió euro ütheti Mpabbé markát, ha nem vált klubot.

FRISSÍTÉS

A PSG közleményben cáfolta a lap értesüléseit, szenzációhajhásznak nevezve azt.

