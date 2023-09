Kiderült: kritikus állapotban van, de él a Békéscsaba halottnak hitt legendája!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

"Sajnálattal kaptuk a hírt, hogy életének hatvanadik évében elhunyt Fabulya György, korábbi legendás játékosunk" – közölte szerdán a Békéscsabai 1912 Előre, azonban pénteken kiderült, a klub kötelekében 13 évet eltöltő egykori futballista életben van, igaz, kritikus állapotban kórházban fekszik.

"Ezúton közöljük, hogy Fabulya György halálhíre valótlannak bizonyult, amiért klubunk elnézést kér az érintettektől. A hírt az önkormányzat irányából kaptuk, tehát gyakorlatilag hivatalos forrásból és a tegnapi napig nem is érkezett ezzel ellentétes információ, ezért nem is feltételeztünk tévedést. Tegnap több irányból is jelzést kaptunk, hogy Fabulya György életben van, így azonnal megpróbáltunk ismét utánajárni az információ valóságtartalmának, amit megbízható forrásunk meg is erősített: tehát Fabulya György kritikus állapotban kórházban fekszik, de életben van. Sajnos volt labdarúgónk évek óta hajléktalanként tengette életét, állapotát és egészségügyi helyzetét a város közterület-felügyelői próbálták nyomon követni, valamint néhány volt csapattársa is időnként megkereste, és klubunk, valamint vezetőink támogatásával próbálta segíteni boldogulását, amit Gyuri sajnos rendszeresen elutasított. Az utóbbi időszakban már igen nehéz volt vele kapcsolatban valós és megbízható információkat szerezni" - áll a klub ma megjelent közleményében.

Nem először keltették már egyébként halálhírét Fabulya Györgynek, tavaly januárban a közösségi oldalakon terjedt el, hogy elhunyt a Békéscsaba legendája.