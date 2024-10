Kiderült, ki írányítja a Debrecent a Ferencváros ellen Máté Csaba kirúgása után!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy egy korábbi cikkünkben mi is megírtuk, a mai napon elváltak a DVSC és Máté Csaba vezetőedző útjai. Az 55 éves magyar szakember augusztus legvégén vette át a Debrecen irányítását, vezetésével 5 bajnokin 5 vereséget szenvedett a hajdúsági csapat.

A Mezőkövesd elleni MOL Magyar Kupa találkozón, valamint a Ferencváros elleni bajnoki rangadón megbízott vezetőedzőként Dombi Tibor irányítja majd a csapatot, segítője Madar Csaba lesz.

Dombi Tibor nem tudja, hogy eljött-e már a mélypont a szezonban, de azon van, hogy valahogy megállítsa a Debreceni VSC együttesét a lejtőn.

– Beugrásra nem akkor van szükség, amikor minden jó, hanem amikor kábé minden rossz – szögezte le a Haon-nak a Loki szurkolók egyik örök kedvence. – A fehérvári mérkőzés után már tudtam, hogy nekem kell majd irányítanom a csapatot a Mezőkövesd ellen és valószínűleg az FTC otthonában is. Nehezen aludtam el, de most nem álmodtam semmit, pedig általában valamit mindig szoktam. Ám mostanában rémálmaim voltak leginkább, mert annyira akartam, hogy nyerjünk már végre egy meccset, és a sok vereség azt hozta ki belőlem – ismertette Dombi, aki szerint jelenleg padlón van az együttes, és remeg a lába mindenkinek. – Én lejátszottam a DVSC-ben legalább 800 meccset mindenestül, nekem is volt, hogy remegett a lában, rosszul is játszottam, máskor meg közepesen, időnként jól, ritkán meg nagyon jól. Ez benne van, én beismertem ha gyenge voltam, és erre biztatok mindenkit, mert az az első lépés, hogy elinduljál fölfelé. Előbb magadat kell rendbe rakni, mert csak utána tudsz segíteni a többieknek és a csapatnak – hangsúlyozta.

A szakember már a múltkori edző-csapat megbeszélésen elmondta a véleményét azoknak, akikkel baja van, így úgy látja, egyéni beszélgetések helyett csapatszinten kell felrázni a társaságot. – A Fehérvár ellen nagy hozzáállásbeli problémákat nem láttam, csak a már említett remegést.

Ez rosszabb, mint amikor egy-két ember hülye, mert őket helyre lehet tenni pénzbüntetéssel, vagy azzal, hogy levágod az NB III.-ba.

De most hiába mondom azt a játékosnak, ne remegjél, attól még fog, és játszani sem mer, pedig pár hete még úgy fociztunk, mint az álom. Ez ad erőt, hogy nem focizni felejtettek el, hanem maguk alatt vannak – húzta alá.

Dombi Tibor nem akarja túldimenzionálni

Saját bevallása szerint Dombi Tibi nem szereti túldimenzionálni a futballt, természetesen az alapdolgokat – beleértve az ellenfelet is – most is elmondják majd a debreceni labdarúgóknak, de úgy véli, elsősorban magukra kell figyelniük.

Leginkább azt kell nézni, nekünk milyen játékosaink vannak: ütni-vágni tudnak, vagy inkább játszani.

Szerintem inkább utóbbi, úgyhogy a mostanában mutatottnál többet kellene futballozni a jövőben. Én most nem a nemzetközi kupában gondolkodom, hanem a kármentésben, arról, jövőre is NB I.-es csapatunk legyen. A múltkorira is azt mondtuk az a mélypont, aztán mégis lett lejjebb. Most nagyon rossz, nem tudom hol van az alja, csak azt remélem, sikerül megállni a lejtőn.

Megvannak az elvei

Az előzőből Dombi Tibor stábjának tagja maradt Balogh János kapusedző és Pallai Zsolt erőnléti edző, akikhez csatlakozott egy másik Loki-legenda Madar Csaba személyében.

– Csipának csak egy üzentet tudtam a buszról küldeni szombat este, de vasárnap reggel már itt is volt, hogy segítsen, az ilyen dolgok szerintem megfizethetetlenek a világban. Nekem megvannak az elveim arról, hogy milyennek kell lennie egy vezetőedzőnek, így ez a kérdés továbbra sem foglalkoztat, nem szeretnék csapatot dirigálni hosszútávon.

Beugró edzőként eddig van 3 győzelmem és egy vereségem, ha az előbbiek száma négyre vagy ötre nőne a következő hétvégére, az igen jól hangzana.

– nyilatkozta Dombi Tibi.

