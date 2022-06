Kiderült, hogy kivel csalta meg Piqué Shakirát

Ahogy korábban már megírtuk, a barcelonai álompár, Gerard Piqué és Shakira útjai elváltak. Sajtóhírek szerint a kolumbiai énekesnő azért szakított kedvesével, mert a 35 éves focista megcsalta. A történet hátteréről további részletek láttak napvilágot.

Az Informalia spanyol lap információi szerint a popsztár nem akármilyen módon jött rá párja hűtlenségére: magándetektíveket fogadott.

A magánkopók követték a hátvédet, így hamar kiderült, hogy Barcelona játékosa közeli viszonyt ápol az egyik éjszakai klub felszolgálójával. A portál úgy tudja, hogy ez nemcsak egy kisebb fellángolás, Piqué "szíve hölgyének" tartja a C.C. monogramot viselő hölgyet.

Ha a szakítás körüli botrány nem lenne elég Piqué számára, a rutinos hátvéd barcelonai karrierje is veszélybe kerülhet, hiszen Xavi Hernández vezetőedzőnél kicsapta a biztosítékot Piqué magánéleti viselkedése, és inkább fiatalokat vetne be belsőhátvéd poszton - írja a katalán Sport. A lap azonban hozzáteszi, hogy a védő kitöltené 2024-ig tartó szerződését, és ha szükséges, ezért a fizetéscsökkentésbe is hajlandó lenne belemenni.

