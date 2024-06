Eb 2024: kiderült, eltörte egy szurkoló kezét a németek csatára

Füllkrug lőtt telibe egy német szimpatizánst bemelegítés közben.

Bemelegítés közben tévesztett célt a németek csatára, Füllkrug, rosszul sikerült lövése nyomán pedig eltörte egy szurkoló kezét.





A hírek arról szóltak, hogy az említett férfi épp a telefonját nyomkodta, amikor Füllkrug bombája eltalálta a kezét, melyet nagyon fájlalt.

Később a kórházban azonban az is kiderült, hogy a drukkernek el is tört a keze. Füllkrug még egy posztban is elnézést kért a német szimpatizánstól.