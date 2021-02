Kiderült Ronaldo és Ibrahimovic hosszú pályafutásának titka

Cristiano Ronaldo nem szokványos labdarúgó – állítja róla Giovanni Mauri, aki korábban a Real Madridnál és a PSG-nél is volt erőnléti edző. Szerinte a portugál és Zlatan Ibrahimovic is különleges, örökifjú labdarúgó, akik negyven felett is képesek a csúcsteljesítményre.

Ibrahimovic-csal a hírek szerint éppen hosszabbítani akar a Milan, vagyis szinte biztos, hogy negyven felett is az egyik csúcsligában futballozik majd. Ronaldo éppen ma ünnepli a 36. születésnapját, de egyelőre nyoma sincs annak, hogy öregedne.

Az ötszörös aranylabdás a Juventusban azt a színvonalat hozza, amit korábban a Manchester Unitedben, vagy a Real Madridban. Mauri dolgozott Ronaldóval Madridban, vagyis pontosan ismeri a futballistát.

Mauri a Tuttosportnak nyilatkozozott a portugál zseniről és arról, hogy milyen sokáig szerepelhet még a világ labdarúgásának csúcsán.

„Amikor megérkezett Olaszországba, akkor azt mondtam, hogy igen különleges futballista. Megjött és folytatta a gólszerzést, ahol Madridban abbahagyta. Ugyanazt a módszer követi itt is, amit a Real-nál javasoltam neki, vagyis a pihenés a felkészülés alapvető része. Nem alszik, ez nem passzív kikapcsolódás, hanem egy speciális gyakorlatsorból álló edzés, amelynek célja, hogy fizikálisan és mentálisan is friss maradjon a játékos. Sok negyvenes játékossal dolgoztam már együtt Maldinitől Costacurtáig. A PSG-nél láttam Ibrahimovicot és biztos voltam benne, hogy negyven felett is jó lesz, a táncos mozgékonyságát úgy is elérte, hogy száz kilogramm a súlya. Ronaldo is ilyen és simán játszhat negyven éves koráig.”

A portugál korábban azt mondta, hogy szeretne a lehető legtovább futballozni és negyven felett is a csúcson akar maradni.