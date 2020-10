Kiderült, hogy lehet-e még idén új elnöke a Barcelonának

Kilenc napig vizsgálták a klubtagok aláírásait Barcelonában és a GOAL információi szerint már elérték a 16.521 érvényes szignót, vagyis nincs mese: indul a bizalmatlansági eljárás az elnök ellen.

Összesen 20 ezernél is több aláírást nyújtottak be és úgy tudjuk, hogy a klubtagok 10 százaléka érvényes aláírással kezdeményezte a bizalmatlansági szavazást Josep Maria Bartomeu elnök ellen, így hamarosan közgyűlést kell tartani. Katalán értesülések szerint legjobb esetben is november közepén lesz majd a szavazás, de egyelőre nincs hivatalos dátuma a tanácskozásnak.

A klub alapszabálya szerint a szavazatok 66 százalékával lehet elmozdítani az elnököt a pozíciójából. Az aláírásgyűjtést Victor Font, Jordi Farre és Lluis Fernandez-Ala elnökjelöltek, valamint nyolc szurkolói csoport kezdeményezte, mert elégedetlenek voltak Bartomeu elmúlt években hozott döntéseivel, az edzők kiválasztásával, de az igazán nagy felháborodást az váltotta ki, amikor idén nyárom Lionel Messi közölte, hogy el akar menni a klubtól. Emellett a szurkolók egységesen állítják, hogy már akkor is idegesítette őket az elnök, amikor a Barca 2017-ben elveszítette Neymart.

Emellett az igazolások sem nagyon jöttek be, hiszen Philippe Coutinho, Ousmane Dembele és Antoine Griezmann sem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket. A legérdekesebb sztori kétségtelenül Coutinhóé, aki BL-győztes lett a Bayern Münchennel, ahova a Barca adta kölcsön. Griezmann esete sem egyszerű, hiszen a hírek szerint őt magánemberek kölcsönéből vásárolta az adósságokkal küzdő klub és jövőre meg kell kezdeni a törlesztést is.