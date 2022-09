Kibékül holland játékosával a Barcelona

De Jong fizetéscsökkentésbe megy bele, míg a Barcelona eltekint a jogi lépésektől.

Hosszú nyáron van túl Frenkie De Jong. A Barcelona a magas fizetése miatt szerette volna eladni holland középpályását, sőt a klub elnöke, Joan Laporta az aránytalanul magas bért tartalmazó kontraktus miatt jogi lépéseket is fontolóra vett a labdarúgóval és az előző elnökséggel szemben, ám most úgy tűnik, hatalmas fordulat állt be az ügyben.

Spanyolországból származó információk szerint De Jong továbbra is jól érzi magát Barcelonában, és a hosszú távú együttműködés érdekében külön megállapodást kötött Joan Laportával. A paktum lényege, hogy a szezon végén a felek újratárgyalják majd a szerződést, a játékos pedig előre jelezte, hogy kész elfogadni a klub követeléseit. Cserébe természetesen Laporta is eltekint a jogi úttól, így jó eséllyel a továbbiakban is a gránátvörös-kékek játékosa marad a 25 éves holland.

