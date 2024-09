Ki érdemli meg a 2024-es Aranylabdát?

Szerinted ki lesz a nyertes?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Lionel Messi egy olyan szezont követően, amelynek csúcspontja az volt, hogy végre megszerezte a világbajnoki címet, nyolcadik Aranyalabdáját vihette haza, miután októberben, Párizsban átvette a 2023-as elismerést. A futballvilág azonban már régóta továbblépett, és most nagy viták dúlnak, miközben fokozatosan közeledünk az idei győztes kilétének megismeréséhez.

A cikk lejjebb folytatódik





Intenzív verseny volt. A szokásos hazai hullámvölgyek mellett a 2023-24-es szezonban a világ legjobb játékosainak többsége nemzetközi tornákon is részt vett, többek között az Európa-bajnokságon és a Copa Americán.

Tehát egy olyan év után, amelyet Messi argentin bajnoki sikerei és Erling Haaland Manchester Cityben elért szezonbeli fölénye közötti csata határozott meg, vajon mennyire lesznek hatással a 2024-es Aranylabda-versenyre ezek a nemzetközi megmérettetések? Mindeközben vajon láthatjuk-e az első győzelmet olyasvalakitől, aki klubfutballját Európán kívül játssza, mivel a legnagyobb nevek közül egyre többen a világ más részeinek feltörekvő bajnokságai felé veszik az irányt?

A GOAL minden lépésnél jelen volt, hogy nyomon kövesse a játék legnagyobb egyéni díjáért versenyzőket. Mit gondolunk, ki lesz a befutó? Nézd meg a 2024-es Aranylabda erősorrendünket, mielőtt szeptember 4-én, szerdán nyilvánosságra hozzák a díj jelöltjeit:

20. Rodrygo (Real Madrid)

2023/24: 19 gól, 9 assziszt. Megnyerte a Bajnokok Ligáját, a La Ligát és a Spanyol Szuperkupát.

Rodrygo formája némileg visszaesett a 2023-as erős befejezés után, miközben kétségtelen, hogy a Santiago Bernabeuban mások sokkal jobban uralták a címlapokat, mint a brazil szélső. A Madrid Manchester City elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő mindkét szakaszában szerzett góljai azonban emlékeztették a szavazókat a képességeire.

Ennek ellenére a Wembleyben rendezett döntőben alulmaradt, és a Copa Americán is felejthető volt, mivel négy meccsen sem talált a hálóba, miközben a Selecao már a negyeddöntőben kiesett.

19. Bukayo Saka (Arsenal)

2023/24: 21 gól, 15 assziszt.

Bárki, aki azt hitte, hogy az Arsenal az előző szezonban elszenvedett bajnoki csalódás után visszaeshet, tévedett, és Saka volt Mikel Arteta csapatának vezéregyénisége, amikor a Premier League hosszú trófeaszünetének megtörésére törekedtek. Az angol szélső jól kezdte a 2024-es évet, amikor az Ágyúsok a legjobb formájukat mutatták, de a Manchester Cityvel vívott csatában így is alulmaradtak, miközben a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőben a Bayern München ellen kiestek.

A nyáron Angliával Németországban töltött nyári szezonban Saka azzal indította az Euro 2024-et, hogy gólpasszt adott Jude Bellinghamnek Szerbia ellen, majd főszerepet játszott a Svájc elleni negyeddöntős diadalban. A Három Oroszlán nem mindig volt a legjobb formában a döntőbe jutás során, de Saka személyében volt egy olyan játékosuk, aki soha nem hagyta őket cserben, annak ellenére, hogy több poszton is játszott.

18. Dani Olmo (Barcelona)

2023/24: 13 gól, 7 assziszt. Megnyerte az Euro 2024-et és a DFL-Szuperkupát.

Dani Olmo az Euro 2024-en az elődöntőig be sem került a spanyolok kezdőcsapatába, de a játékmester így is kulcsszerepet játszott a La Roja németországi diadalában. Három gólt és két asszisztot szerzett a torna során, amivel megosztozott az Aranycipőből, bár talán a legmeghatározóbb pillanata az volt, amikor a döntő záró szakaszában Marc Guehi fejesét védte ki a vonalról.

Olmo remek tornája az RB Leipzignél töltött, hullámzó szezonja után következett, amely azzal kezdődött, hogy a DFL-Szuperkupa döntőjében sérülés miatt nem sok játéklehetőséget kapott. Ettől függetlenül az Eb meccseken mutatott hőstettei miatt nagy pénzért került a Barcelonához, és most már lehetősége van arra, hogy a következő években magasabb szintre emelje a karrierjét.

17. Julian Alvarez (Atletico Madrid)

2023/24: 21 gól, 13 assziszt. Megnyerte a Copa Americát, a Premier League-et, a klubvilágbajnokságot és az UEFA Szuperkupát.

Julian Alvarez trófeagyűjteménye tovább gyarapodott, hiszen az immár ex-Manchester City csatár újabb négy győztes éremmel gazdagodott egy olyan kampány során, amelyben 20 közvetlen gólpasszal járult hozzá a Premier League-győzelemhez, miután Pep Guardiola alatt egyre nagyobb szerepet kapott.

Az argentinoknál kevésbé volt látványos a formája, de így is sikerült kétszer betalálnia, amikor sikeresen megvédték a Copa America bajnoki címűket az Egyesült Államokban, mielőtt az Atletico Madridhoz igazolt.

16. Lionel Messi (Inter Miami)

2023/24: 28 gól, 17 assziszt. Megnyerte a Copa Americát és a Ligakupát.

Messi lett az első Európán kívül játszó ember, aki 2023-ban elnyerte a Ballon d'Or-t. A díjat azonban a Paris Saint-Germain alkalmazásában nyújtott teljesítményeiért érdemelte ki. A kérdés tehát az volt, hogy most megnyerheti-e az Aranylabdát, miközben kizárólag az Atlanti-óceán túloldalán játszik? A tisztességes 12 hónap ellenére ez rendkívül valószínűtlen.

Az esélyek a kezdetektől fogva ellene szóltak. Mivel az MLS-szezon csak februárban kezdődött, Messi nem tudott érdemi hazai trófeát nyerni a 2024-es díjra való szavazás időszakában. A kontinentális sikerre vonatkozó reményei is kialudtak, mivel az Inter Miami kiesett a CONCACAF Bajnokok Kupájából, köszönhetően a Monterrey elleni kínos negyeddöntős kiesésnek.

Messi azonban a Miami színeiben is nagyszerű formában volt a kampány első hónapjaiban, majd Argentínát harmadik egymást követő tornagyőzelméhez vezette, amikor megnyerték a Copa Americát az Egyesült Államokban. Az ex-Barcelona-sztár döntőben bekövetkezett sérülése összegezte a számára nem túl jó tornát, de néhány szavazó valószínűleg még most is őt fogja megnevezni a szavazólapján.

15. Alvaro Morata (AC Milan)

2023/24: 28 gól, 6 assziszt. Megnyerte az Euro 2024-et.

A szurkolók által világszerte örökké rossz szájízzel emlegetett Alvaro Morata büszkén tekinthet vissza a 2023-24-es szezonra. Ő volt Európa egyik legmenőbb csatára a szezon első hónapjaiban, amikor az Atletico Madrid ismét az ezüstéremért harcolt, és bár a formája alábbhagyott, amikor Diego Simeone csapata a kampány második felében nehézségekbe ütközött, így is 21 gólt szerzett.

Morata volt a csapatkapitány, amikor Spanyolország diadalmaskodott az Eb-n, és bár nem tudott sokat nyújtani a kapu előtt, illetve csak egyszer talált be a torna során, jelenléte lehetővé tette, hogy a többiek mellette jól teljesítsenek.

14. Emiliano Martinez (Aston Villa)

2023/24: 27 cleen sheet. Megnyerte a Copa Americát.

A Ballon d'Or-szavazók mindig arra törekednek, hogy néhány kapus is bekerüljön a végső listára, és Emiliano Martinez egy újabb emlékezetes kampányt követően ismét a kapusok sorának élén találja magát. Az argentin első számú kapus kulcsszerepet játszott az Aston Villa feljutásában a Premier League legjobb négy csapata közé, és biztosította, hogy egy évtized után először Bajnokok Ligájában játszhasson.

Martinez azonban ismét a nemzetközi porondra tartogatta legjobb teljesítményét. Hat mérkőzésen mindössze egyszer kapott gólt, amikor a La Albiceleste megnyerte a Copa Américát - a harmadik nagy trófeát, mióta 2021-ben debütált a nemzetközi porondon -, a legjobb teljesítményét pedig az Ecuador elleni negyeddöntő megnyerésekor nyújtotta, ahol ismét megcsillogtatta büntetőmentő képességét, mivel kétszer is hárított a szétlövésben.

13. Erling Haaland (Manchester City)

2023/24: 45 gól, 6 assziszt. Megnyerte a Premier League-et, a klubvilágbajnokságot és az UEFA Szuperkupát.

Haaland aligha tehetett volna többet a 2023-as Aranylabda elnyeréséért, és mégis csak kevéssel maradt alul, vajon ezúttal sikerülhet neki a bravúr? A válasz szinte biztos, hogy nem, hiszen a remek góllövőlistája ellenére 2024-ben is felejthető teljesítményt nyújtott. A Premier League Aranycipőjének megszerzése után így is bajnoki címmel zárta a kampányt, de a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében való kiesése valószínűleg sokba fog kerülni az Aranylabdával kapcsolatos reményeinek.

Ennek oka a legnagyobb akadály, ami már eddig is Haaland útjában állt, mégpedig az, hogy ismét lemaradt a nagy nyári tornáról, miután Norvégia nem tudta kvalifikálni magát az Eb-re. Mindig is fennállt az esélye annak, hogy amíg mások ragyognak Németországban, addig Haaland potenciális hőstettei feledésbe merülhetnek a szavazás idejére. Így viszont csak még lejjebb tolják őt a végső rangsorban.

12. Lamine Yamal (Barcelona)

2023/24-ben: 10 gól, 18 assziszt. Megnyerte az Euro 2024-et.

Lehet, hogy a Barcelona egy trófea nélküli szezonon van túl, amely tele volt még több pályán kívüli drámával, de a tinédzser Yamal felemelkedése talán a legjobb játékosukká tette a Blaugranát, ami reményt ad a jövőre nézve. A szélső rekordot rekord után állított fel a La Ligában, és úgy tűnik, ő a következő generációs tehetség, aki a La Masiából került ki.

Az Euro 2024-en Spanyolországban nyújtott teljesítménye mindeközben szélesebb közönségnek is bemutatta Yamal, aki a torna fiatal játékosa díjat kapta, miután négy asszisztot adott, és emlékezetes gólt szerzett a La Roja Franciaország elleni elődöntő győzelmében, ami megerősítette státuszát a következő szupersztárként.

11. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

2023/24: 21 gól, 21 assziszt. Megnyerte a Bundesligát és a DFB-kupát.

A Bayer Leverkusen 52 mérkőzésen át tartó hazai veretlenségi sorozata egy igazán figyelemre méltó. Xabi Alonso csapata a klub történetében először ünnepelte a Bundesliga bajnoki címét, majd a DFB-kupa győzelemmel zárta a szezont. Az Európa Ligáról azonban lemaradtak, miután a döntőben kikaptak az Atalantától.

Ennek ellenére a szavazók szívesen díjazzák Alonso legfontosabb játékosait, és kevesen - ha egyáltalán volt ilyen - voltak jobbak, mint Wirtz, akinek a Werder Bremen elleni briliáns teljesítménye pecsételte meg a bajnoki címet. A játékmester formája a súlyos térdsérüléséből való felépülése óta kiváló, és valószínűleg 100 millió font feletti összeget fog érni a következő 12 hónapban.

A szezonját olyan gólokkal zárta, amelyekkel Németországot az 2024-es Európa-bajnokságon is bebiztosította, és bár a kieséses fordulók során kicsúszott a keretből, mégis megmutatta, miért kellene a legjobb jelöltek között lennie.

10. Nico Williams (Athletic Club)

2023/24: 11 gól, 25 assziszt. Megnyerte az Euro 2024-et és a Copa del Rey-t.

Williams 2023-24-es teljesítménye Spanyolországon kívül nagyrészt észrevétlen maradt, de az Athletic Club szélsője a La Liga egyik legveszélyesebb támadójának bizonyult, míg legjobb teljesítményét a Copa del Rey-re tartogatta és 40 év után először, segített visszahozni a trófeát Bilbaóba.

A szélső ezt a formát vitte tovább az Euro 2024-re is, ahol a spanyol válogatott egyik legkiemelkedőbb játékosa volt. A teljesítménye - többek között a döntőben szerzett kiváló nyitógólja - végül nem hozott neki nagy összegű átigazolást, de ha minden igaz, a legjobb 10 játékos közé kerülhet.

9. Phil Foden (Manchester City)

2023/24: 28 gól, 12 assziszt. Megnyerte a Premier League-et, a klubvilágbajnokságot és az UEFA Szuperkupát.

Mivel Kevin De Bruyne és Erling Haaland sérülés miatt kihagyta a szezon egy részét, Foden látványosan teljesítménnyel rukkolt elő a Citynél, és az amúgy is illusztris karrierje eddigi legjobb időszakát élte át. Az évforduló után két mesterhármast, valamint az utolsó napon egy elképesztő bravúrt ért el, amivel bebiztosította Pep Guardiola csapatának negyedik hazai bajnoki címét. A Santiago Bernabeuban a Real Madrid ellen szerzett remek találata azonban végül semmit sem ért, mivel a City büntetőkkel esett ki a Bajnokok Ligájából a negyeddöntőben.

Csalódást okozott, hogy a Premier League év játékosa nem tudta ezt a formát átvinni az Euro 2024-re, és Foden a nyáron Németországban is küzdött azért, hogy angol mezben érvényesüljön, annak ellenére, hogy a Háromoroszlánosok döntőbe jutottak. Minden esélye arra, hogy versenyben maradjon, szerte foszlott.

8. Harry Kane (Bayern Munich)

2023/24: 52 gól, 14 assziszt.

Kane a Bayernhez való átigazolással olyan helyre került volna, ahol végre megszerezheti pályafutása első trófeáját, de a bajorok aranyérem nélkül fejezték be a szezont, miután a Bundesliga bajnoki címét elragadta a Bayer Leverkusen, és a Bajnokok Ligája elődöntőjében a Real Madridtól is kikaptak.

Kane azonban több mint egy gólt szerzett meccsenként a bajnokságban a trónfosztott bajnoknak. Ezek a megerőltetések azonban sokat kivettek az angol csapatkapitányból, és az Euro 2024-en fáradtnak tűnt, annak ellenére, hogy három góljával ő is kivívta az Aranycipőt.

7. Kylian Mbappe (Real Madrid)

2023/24-ben: 52 gól, 21 assziszt. Megnyerte a Ligue 1-et, a Coupe de France-ot és a Trophee des Champions-t.

Ebben az évben végleg véget ért a saga, hiszen ez volt Mbappé utolsó Aranylabda-kampánya a Paris Saint-Germain játékosaként, mivel júliusban hivatalossá vált az átigazolása a Real Madridhoz. Mbappe góljainak is hála a párizsiak harmadik Ligue 1-es bajnoki címüket szerezték meg, de a csatár álma, hogy európai sikereket hozzon a Parc des Princes-be, a Bajnokok Ligája elődöntőjében a Borussia Dortmund elleni vereséggel véget ért.

Franciaország elmaradó teljesítménye az Euro 2024-en végül további csalódást okozott Mbappénak, mivel a csatár törött orrával és Didier Deschamps negatív taktikájával küzdött, mielőtt a Les Bleus végül alulmaradt az elődöntőben.

6. Toni Kroos

2023/24: 1 gól, 12 assziszt. Megnyerte a Bajnokok Ligáját, a La Ligát és a Spanyol Szuperkupát.

34 évesen Kroos visszapörgette az éveket a Real Madridban, ami a visszavonulásról szóló sokkoló döntése után élete utolsó szezonjának bizonyult. Ennek ellenére kiváló teljesítményeiről csak a Bayern München ellen a madridiak győztes Bajnokok Ligája-elődöntőjében mutatott remeklése után kezdett el beszélni a szélesebb közönség.

Ezt azzal támasztotta alá, hogy gólpasszt adott a Blancók nyitótalálatához, amikor a hazai bajnoki cím mellett az BL serleget is megszerezték. Julian Nagelsmann is visszacsábította a válogatotthoz, a metronómikus középpályás pedig remekül szerepelt az Euro 2024-en, mielőtt Németország a negyeddöntőben kiesett, és ezzel lement a függöny Kroos fényes karrierje előtt.

5. Lautaro Martinez (Inter)

2023/24: 35 gól, 8 assziszt. Megnyerte a Copa Americát, a Serie A-t és a Supercoppa Italianát.

Lautaro Martinez pályafutását az határozta meg, hogy a legnagyobb meccseken nem tudott maradandót alkotni, és úgy tűnt, hogy ez a történet az elmúlt szezonban is folytatódik, miután a büntetőpárbajban kihagyott tizengyese miatt az Inter az Atletico Madrid búcsúzott a BL-ben a legjobb 16 között.

Ez azonban az elmúlt 12 hónap kevés sötét pillanata közé tartozott az argentin számára, hiszen a Serie A-ban a Scudettóig repítette a domináns Intert, mielőtt végre hazája számára is bizonyított volna egy nagy tornán. Lautaro öt gólt szerzett a Copa Americán, amivel megnyerte az Aranycipőt - köztük a döntő hosszabbításos győztes góljával, amivel a La Albiceleste megőrizte a koronát.

4. Dani Carvajal (Real Madrid)

2023/24: 7 gól, 8 assziszt, 21 clean sheet. Megnyerte az Euro 2024-et, a Bajnokok Ligáját, a La Ligát és a Spanyol Szuperkupát.

A Real Madrid szezonjának egyik meg nem énekelt hőse, Carvajal a kampány során fontos pillanatokban lépett elő, kulcsfontosságú gólokkal és asszisztokkal, miközben a védelem jobb oldalát is lezárta. Nem volt egyértelműbb a hatása, mint amikor a Bajnokok Ligája döntőjében ő nyitotta a gólok sorát, és segített bebiztosítani a Blancók 15. európai kupáját.

Ezt a formáját a nemzetközi porondon is kamatoztatta, hiszen az Euro 2024-en már korán a hálóba talált, majd a La Roja döntőbe jutása során is meghatározó szerepet játszott. Carvajal trófeái valószínűleg a ranglistán is feljebb repítik majd, de a veterán mindenképpen megérdemli az elismerést az emlékezetes 12 hónapját tekintve.

3. Jude Bellingham (Real Madrid)

2023/24: 27 gól, 17 assziszt. Megnyerte a Bajnokok Ligáját, a La Ligát és a Spanyol Szuperkupát.

A 2023-24-es szezon első felében a világ legjobb labdarúgója, Bellingham úgy illeszkedett be új környezetébe a Real Madridnál, mint Cristiano Ronaldo óta senki. Nemcsak gyakran lőtt gólt, de fontos pillanatokban lépett elő.

A 2024-es év elején a körülötte kialakult hype kissé mérséklődött, részben azért, mert sérülés és eltiltás miatt kihagyott mérkőzéseket, de fáradhatatlan teljesítményével újraindította az Aranylabdára való törekvését, és segített a Manchester Cityt kizárni a Bajnokok Ligájából, mielőtt megszerezte második győztes találatát a szezon El Clásicóján.

Ezután két döntő fontosságú gólt szerzett Angliának az Euro 2024-en, köztük a Szlovákia elleni utolsó pillanatban lőtt fejesgólját, amellyel a Háromoroszlánosok a legjobb 16 között életben tartották reményeiket. Spanyolország legyőzése a döntőben minden bizonnyal Bellingham első Aranylabdáját jelentette volna, de valószínűleg be kell érnie a dobogós helyezéssel, miután Gareth Southgate csapata alulmaradt Berlinben.

2. Rodri (Manchester City)

2023/24: 12 gól, 15 assziszt. Megnyerte az Euro 2024-et, a Premier League-et, a klubvilágbajnokságot és az UEFA Szuperkupát.

Az FA-kupa-döntőig több mint egy év telt el azóta, hogy Rodri utoljára 90 perc alatt vereséget szenvedett a Man City színeiben, és kevés dolog mutatta jobban a fontosságát a csapat számára, mint az, hogy a 2023-24-es szezonban kihagyott első három Premier League-meccsének mindegyikét elveszítették.

Ő a világ legjobb védekező középpályása, és az a tény, hogy a spanyol válogatott játékosnak az is szokása lett, hogy döntő fontosságú gólokkal és asszisztokkal tűnt fel - köztük azzal a találattal, amely megpecsételte a Premier League bajnoki címét a City számára -, azt jelenti, hogy még több szurkoló és szavazó szemét vonzza.

Lehet, hogy az Euro 2024 döntőjének félidejében le kellett jönnie, de a meccs előtt nyújtott teljesítménye így is elég volt ahhoz, hogy a torna játékosa díjat megkapja. Ennek a díjnak az elnyerése még nem biztos, hogy elég és kemény a verseny.

Vinicius Jr (Real Madrid)

2023/24: 26 gól, 12 assziszt. Megnyerte a Bajnokok Ligáját, a La Ligát és a Spanyol Szuperkupát.

Sérülés miatt Vinicius nem kezdett olyan jól, mint amire sokan számítottak, amikor Karim Benzema elhagyta a Real Madridot, de miután végre lerázta a kondicionális problémáit, a szélső újra a legjobb formáját hozta - és még többet is. A spanyol Szuperkupa döntőjében a Barcelona legyőzéséhez segítette csapatát, míg a La Ligában remek góllövő formában volt, amikor Carlo Ancelotti csapata otthon biztosította be a bajnoki címet. Talán a legjelentősebb azonban az, hogy ő volt a kiemelkedő játékos a Bajnokok Ligája elődöntőjének mindkét mérkőzésén a Bayern München ellen, és a döntőben a Borussia Dortmund elleni győzelem második gólját is ő szerezte.

A nyara azonban nem a tervek szerint alakult. Annak ellenére, hogy a Copa America csoportkörében kétszer is betalált Paraguay ellen, Vinicius eltiltást kapott, ami miatt nem vehetett részt a Selecao Uruguay elleni negyeddöntőjében, és csak a lelátóról nézhette végig, ahogy honfitársai büntetőkkel esnek ki. Hogy ez elég-e ahhoz, hogy megtagadják tőle az Aranylabdát, az még nem derült ki, mivel továbbra is ő a nagy favorit.