Ki birtokolja többet a labdát? Eltalálja-e a kaput Gündögan? – Tippek a spanyol-német rangadóra

Igazi csoportrangadó következik vasárnap, a japánoktól meglepetésre vereséget szenvedő németek a gálázó spanyolok ellen javíthatnak.

Lényegében a korai búcsú elkerüléséről szól majd a németek számára a Spanyolország elleni csoportrangadó vasárnap este. A japánoktól óriási meglepetésre vereséget szenvedő Thomas Müllerék a Costa Rica ellen 7 gólig jutó spanyolok ellen lépnek pályára, az izgalmasnak ígérkező összecsapás magyar idő szerint 20:00-kor kezdődik majd.

Tipp: Spanyolország legalább 4 szögletet kiharcol a meccsen – 1.40

A két európai válogatott legutoljára 2020-ban találkozott egymással, a Nemzetek Ligája németországi összecsapása 1-1-es döntetlennel ért véget, Werner góljára Gayá csak a 96. percben tudott válaszolni. A visszavágó már egyértelmű spanyol sikert hozott, Rodriék 6-0-val intézték el Gnabryékat. Azóta sok változás történt a németeknél, Joachim Löwöt Hansi Flick váltotta a kispadon, a keret is fiatalításon esett át, de rutinos világsztárok is elutaztak Katarba.

A spanyolok mindkét összecsapáson legalább 4 szögletig jutottak, sőt a hazai magabiztos győzelem alkalmával 6 sarokrúgást végezhettek. A katari világbajnokságon Costa Rica ellen 5 szögletet harcoltak ki Luis Enrique tanítványai.

Tipp: Ilkay Gündogan legalább egyszer eltalálja a kaput – 2.25

Bár a középpályán nem elsősorban Gündogan feladata a gólszerzés, a Manchester City középpályása előszeretettel vállalkozik lövésre a 16-os előteréből. Így volt ez a japánok ellen is, nem kevesebb, mint 5 alkalommal vette célba a kaput, 2 alkalommal el is találta azt. Mi több, Gündogan szerezte a vb eddigi egyetlen német gólját is – büntetőből.

Tipp: Spanyolország összes labdabirtoklás 61.5 % felett – 2.10

A spanyol taktika alapja a labdabirtoklás, a tiki-takát Luis Enrique is előszeretettel alkalmazza. Costa Rica ellen egészen bámulatos 82 százalékos mutatót tudtak felmutatni a hispánok, de szeptember végén a portugálok ellen – idegenben is – több mint 64 százalékban tartották maguknál a játékszert Rodriék. De mire jó mindez a németek ellen? Az majd kiderül, mindenesetre legutóbb is 68 százalékban birtokolták a labdát a spanyolok, a már említett 6-0-s összecsapáson.

Tipp: Lapok száma 4.5 alatt – 1.58

Mindkét csapat kínosan ügyel a sportszerűségre, sem a németek, sem a spanyolok nem gyűjtöttek egyetlen lapot sem a világbajnokság első fordulójában.

