Khedira elismerte, tárgyal az Evertonnal

Sami Khedira a középpályása elmondta új kihívásra vágyik, sőt célzást tett arra, hogy melyik klubban folytathatja a jövőben.

"Nyitott vagyok egy új kihívásra. Nagyon rossz időszak van mögöttem, alig játszottam, újra pályán akarok lenni és a győzelemért harcolni minden hétvégén" - mondta a német középpályás, aki még egyetlen tétmérkőzésen sem lépett pályára az idei szezonban.

"Még mindig erős vagyok és tele vagyok energiával, nem akarok várni amíg lejár a szerződésem, már januárban távozni akarok. Van esély rá, hogy már télen új klubom legyen."

Sőt, Khedira egészen konkrétan meg is nevezte melyi klubban folytathajta. Az Everton érdeklődéséről már régóta olvasni, most a futballista is elismerte, hogy a Premier League-ben folytathatja.

"Kapcsolatban vagyunk Carlo Ancelottival, többször beszéltünk telefonon, illetve üzenetet is szoktunk váltani. Carlo tudja, milyen helyzetben vagyok a Juventusnál. De még semmi sem dőlt el, nem biztos, hogy Angliában folytatom" - zárta gondolatait a világbajnok játékos.

