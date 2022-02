Kezdődik a klubvilágbajnokság

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A házigazda al-Dzsazira és a tahiti AS Pirae selejtezős mérkőzésével csütörtökön megkezdődik az Egyesült Arab Emírségekben a labdarúgó-klubvilágbajnokság, amelynek döntője jövő szombaton lesz.

A két nagy esélyes, a Libertadores Kupa-címvédő Palmeiras, illetve a Bajnokok Ligája-győztes és a Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató Chelsea kiemeltként csak a keddi és szerdai elődöntőben lép pályára a tornán, amelyet 2009, 2010, 2017 és 2018 után ötödször rendeznek az Egyesült Arab Emírségekben.

A jogelőd klub világkupát is beleszámítva az eddigi 59 kiírásból 34-szer európai, 25-ször dél-amerikai diadal született. Az elmúlt években viszont nyomasztó az európai résztvevők fölénye: az előző nyolc kiírást egyaránt a BL-győztes nyerte, ahogy az elmúlt 14 alkalomból 13-szor. Ugyanakkor az elmúlt közel másfél évtized egyetlen európai vesztese a most résztvevő Chelsea, amely 2012-ben a brazil Corinthians együttesével szemben maradt alul. A londoniak még sosem hódították el a trófeát, ahogy a Palmeiras sem, mindkettőnek egy elvesztett döntője van.

A nyolc találkozót Abu-Dzabi két létesítményében, a Mohammed bin Zayed Stadionban és az al-Nahjan Stadionban játsszák.

A klub-vb 2005-ben váltotta fel a klub világkupát, amelyen kizárólag Európa és Dél-Amerika legjobb együttese csapott össze. A klubvilágbajnokságon a hat kontinens legrangosabb klubsorozatának győztese, valamint a házigazda szerepel. A megváltozott rendszer ellenére továbbra is kizárólag Dél-Amerikából és Európából került ki a győztes, olyan is csak ötször - 2010-ben, 2013-ban, 2016-ban, 2018-ban és tavaly - fordult elő a kongói Mazembe, a marokkói Raja Casablanca, a japán Kashima Antlers, az egyesült arab emírségekbeli al-Ain és a mexikói UANL révén, hogy más kontinenst képviselő csapat került fináléba.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Chelsea végső sikere 1,15-szörös pénzt fizet. (x)