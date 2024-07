Kezdődik a csörte Julián Álvarez és Pep Guardiola között?

Menni, vagy maradni? Ez itt a kérdés!

Az elmúlt hetekben kaptak lángra azok a hírek, miszerint a Manchester City argentin világbajnoka, Julián Álvarez távozna a klubtól. Most ő is és Guardiola is reagált a felröppent dolgokra.

Az előző idényben a legtöbb játékpercet kapó játékosok között voltam a Cityben, a legfontosabb meccseken végül valahogy mindig kimaradtam a kezdőből. Egy profi labdarúgó a legnagyobb találkozókon szeretne alkotni valamit. Még nem tudom, mit fogok tenni, az olimpia után több időm lesz gondolkodni ezen.

- mondta el Julian Álvarez.

Erre, tréner, Pep Guardiola a következőket reagálta:

Olvastam ezt én is, hogy gondolkodik a jövőjén. Hát tegye. Majd értesít bennünket is, hogy mik a szándékai. Sok lehetőséget kapott az előző kiírásban. Még többet szeretne? Gondolkodjon csak...