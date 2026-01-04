Szívszorító: családi tragédia miatt távozik Gulácsiék csapattársa Lipcséből

Kampl szerződése eredetileg nyáron járt volna le, ám most közös megegyezéssel január 31.-vel felbontják azt a felek. Az ok sajnos szomorú: októberben elhunyt a testvére, ezért a családjával szeretne több időt tölteni: “az elmúlt hónapok nagyon nehezek voltak. Bátyám hirtelen elvesztése megmutatta, mennyit is ér a családommal töltött idő. Ennyi év után realizáltam, ideje hazamennem, mert édesapám állapota sem jó, és szeretnék vele időt tölteni, amit senki se adhat vissza nekem” - idézi a játékost a Bild.

Hazatérése nem jelenti azt, hogy fel is hagyna a profi futballal, Kampl nyitva hagyta a lehetőséget a visszatérésre: “nem szeretném teljesen kizárni, hogy valahol még pályára lépek, bármennyire nem tűnik most ez valós opciónak.”

Klubja, az RB Leipzig mindenben támogatja a szlovén játékost. A csapat sportigazgatója, Marcel Schäfer a klub honlapjának elmondta, a lipcsei csapat ajtaja mindig nyitva lesz Kampl számára.

A klub január 17-én, a Bayern München ellen tervezi elbúcsúztatni játékosát hazai szurkolók előtt, mielőtt hazatérne a játékos.

Kampl összesen 283 meccsen lépett pályára Lipcsében, a klub történetében a hatodik ezen a listán. Csapatában 13 gólt és 23 gólpasszt szerzett, mellyel járt a Bajnokok Ligája elődöntőjében, nyert két Német Kupát és elhódította a Német Szuperkupát is.

Forrás: rbleipzig.com, SportBild