Kevin De Bruyne karanténban, elkapta a koronavírust

A Manchester City a következő három meccsén Kevin De Bruyne nélkül kénytelen pályára lépni, ugyanis a belga középpályás pozitív Covid-tesztet produkált.

"Sajnos Kevin elkapta a koronavírus-fertőzést Belgiumban, így 10 napig karanténban lesz. Most nem számít semmi, csak az, hogy felépüljön, az egészség mindennél fontosabb. Óvatosnak kell lenni, mert még most is halnak meg emberek. Be van oltva, így remélhetőleg enyhébb tünetei lesznek" - nyilatkozta Pep Guardiola az együttes vasárnapi, Everton elleni bajnokiját megelőző sajtótájékoztatón.

De Bruyne így három meccset biztosan kihagyni kényszerül, az Everton elleni PL-találkozó mellett a Paris Saint-Germain elleni BL-mérkőzést és az azt követő, West Ham elleni bajnokit.

