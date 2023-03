Kettős győzelemmel búcsúztatta a PSG-t a Bayern München

Egy pillanatnyi esélyt sem hagyott a Paris Saint-Germain csapatának a Bayern München.

A tavalyi, Real Madrid elleni korai búcsú után idén is idő előtt meglegyintette a BL-búcsú szele a PSG-t, amely hazai pályán 1 gólos hátrányba került a Bayern Münchennel szemben, a visszavágóra pedig Neymart is elvesztette. Igaz, sok edző szívesen cserélne a párizsiak mesterével, Christophe Galtier-vel, ugyanis így is Messi és Mbappé rohamozhatta a németek kapuját.

Pontosabban csak rohamozhatta volna. A bajorok ugyanis nem ültek rá az eredményre, a meccs elején nyomtak is, majd inkább a gyors ellentámadásokban bíztak, de Musiala löketénél Donnarumma védett nagyot, Davies elől pedig ígéretes helyzetben mentettek a franciák. Sommer kapuja előtt is adódtak izgalmas pillanatok, előbb Messi került nagy helyzetbe, de De Ligt blokkolni tudott, pár perccel később pedig Sommer labdavesztése után Vitinha az üres kapuval állt már szemben, de a visszafutó holland védő a gólvonalról is mentett.

A második félidőben viszont kicsit felcserélődtek a szerepek: a Bayern úgy futott ki a gyepre, mintha gólhátrányban lenne, és egyből a kapuja elé szögezte a franciákat. Az első negyedórában el is dönthették volna a továbbjutás kérdését a bajorok, de Choupo-Moting lesen állva blokkolta Goretzka kapuba tartó lövését, majd a kameruni támadó betalált, de Müller volt lesen, emiatt nem adták meg a gólt. A 60. percben aztán már a VAR sem mentette meg a PSG-t: Verratti volt bizonytalan a saját 16-osa előtt, Goreztka labdaszerzése után pedig Choupo-Moting értékesítette a ziccert (1-0).

A pofon után kicsit feléledt a Párizs, a 65. percben Sommer fogta nagy bravúrral Sergio Ramos szöglet utáni fejesét. A PSG hatékonyságát jól jelzi, hogy a következő nagy helyzet is Ramoshoz volt köthető, de már a 81. percben.

A kegyelemdöfést a 89. percben Serge Gnabry vitte be egy ellentámadás végén (2-0), sőt Mané révén még egy lesgólnak is örülhettek a hazai szurkolók. A Bayern München a visszavágót végig kézben tartva, megérdemelten jutott a BL negyeddöntőjébe.

Bayern München – PSG 2-0 (0-0), összesítésben: 3-0

Gólszerzők: Choupo-Moting (61.), Gnabry (89.)

A játéknak másik meccsén a Milan Londonban is megőrizte egygólos előnyét.

Tottenham – AC Milan 0-0, összesítésben: 0-1

