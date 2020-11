Kétgólos torinói vezetésből Inter győzelem

Az olasz 8. fordulójának vasárnapi játéknapján az kétgólos hátrányból fordított, és 4–2-re nyert a Torino ellen.

Az első félidőben aktívabban játszó és többet próbálkozó Torino a hosszabbításban szerzett vezetést: Simone Zaza bal lábas lövése talált kaput. 0-1

A második félidőben már jóval többet támadtak a hazaiak, ennek ellenére a vendégek a 62. percben Cristian Ansaldi tizenegyesből szerzett góljával megduplázták előnyüket. 0-2

2 perccel később Alexis Sánchez egy kesze-kusza támadást követően szépíteni tudott, majd a 67. percben Romelu Lukaku egyenlített. 2-2

