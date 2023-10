Kétgólos hátrányból drámai véghajrában fordított a Braga Laïdouniék ellen; a Real Sociedad Ausztriában nyert

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Fiorentina elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Elkezdődött a második forduló a csoportkörben a Bajnokok Ligája 2023/24-es szezonjában. Az első két mérkőzésen az Union Berlin a Bragat, míg az RB Salzburg a Real Sociedadot fogadta.

Red Bull Salzburg-Real Sociedad

A Salzburg jól kezdte meg az idei Bajnokok Ligája kiírást, hiszen könnyed győzelemmel szerezte meg a három pontot az első fordulóban. A Real Sociedad egy kiélezett párharcon csak egy pontot gyűjtött az Inter ellen, így javítani szerettek volna a vendégek. A spanyolok jobban is kezdték a találkozót, Oyarzabal már a hetedik játékpercben könnyedén gurított a kapu bal alsó sarkába, Schlager hálóőr mozdulni sem tudott a lövésre. A Sociedad végig előnyben játszott, a 27. percben pedig meg is tudták duplázni előnyüket. Egy gyors lefordulást követően Mendez egy az egyben vihette a labdát a kapusra és elég pontosan is lőtt, közeli lövését nem lehetett hárítani.

A fordulás után visszajöhetett volna a mérkőzésbe a hazai alakulat, a játékvezető Remirót látta szabálytalannak a tizenhatoson belül. A csapatok már fel is álltak a büntetőrúgáshoz, amikor kihívták a videóbírót az esetet felülvizsgálni. A VAR-ozás után a tizenegyest visszavonták. A mérkőzés végén még volt egy kisebb tűzijáték a spanyolok kapuja előtt, de gól nem született, a Real Sociead vitte el a három pontot.

Union Berlin-Braga

Az Union Berlin igen hamar megszerezhette volna első találatát a Bajnokok Ligájában, azonban Gosens találatát egy korábbi les miatt elvették. A 30. percben azonban megtört a jég és Becker révén vezetést szerzett a berlini együttes. A csatár nem is várt sokáig, hét perccel később egy kiváló csúsztatás után 16 méterről lőtte meg második találatát. A hazaiak a zsebükben érezhették a három pontot, de ez lett a vesztük. Az első játékrész végén Niakate révén szépítettek a vendégek, a szünet után pedig nem álltak le.

A második félidőben dinamikusabban lépett fel a Braga, Bruma az 51. percben már újra egalizálta az eredményt. A kiélezett küzdelemben mindkét térfélen voltak helyzetek, de csak a drámai végjáték döntötte el a találkozót. A hosszabbítás utolsó percében épített fel egy gyors támadást a vendég csapat, majd Bruma lekészítése után Castro lőtte ki a kapu bal sarkát. Az Union Berlinnek még várnia kell történelme első pontszerzésére a BL-ben.