Két válogatottját is elengedi télen a Liverpool

A Liverpool hivatalosan megerősítette, hogy az együttes támadója, Dominic Solanke az AFC Bournemouth együtteséhez igazolt.

A játékos 2017 nyarán érkezett a klubhoz a Chelsea-től, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A másfél szezon alatt 27 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 1 gól és 1 gólpassz volt a mérlege.

Az átigazolási díj 19 millió font.

. @DomSolanke has sealed a permanent transfer to @afcbournemouth .



Everybody at #LFC thanks Dom for his contribution to the Reds and wishes him the best of luck for the future. 🙌 https://t.co/kCo6wqpzWX — Liverpool FC (@LFC) 2019. január 4.