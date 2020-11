Két topcsapat is vinné a francia belsővédőt

A mellett a is érdeklődik a Leipzig 22 éves francia belsővédője, Dayot Upamecano iránt. Mindkét klubnál különböző okok miatt alakult ki belsővédő-mizéria.

Upamecano szerződése 2022-ben jár le, de egybecsengő médiainformációk szerint 2021 nyarán egy 42 millió eurós kivásárlási záradék fejében mozdítható lesz a lipcsei szerződéséből.

A Liverpoolnál van Dijk és Joe Gomez hosszútávú kiesése borzolja a kedélyeket, nem sok esély van rá, hogy látjuk már őket az idei klubszezonban játszani - a The Athletic szerint az angoloknak Dayot jelenti az elsődleges célt az átigazolási piacon, de az még kérdéses, hogy mikor csapnának le a háromszoros válogatott-játékosra Jürgen Kloppék.

Nem lenne meglepő, ha már télen bepróbálkoznának, ugyanis Joel Matip mellett jelenleg csak a zöldfülü, 18 éves van den Berg és a szintén tapasztalatlan 24 éves Nathaniel Philips áll a Vörösök rendelkezésére. Szerencséjükre hamarosan felépül Fabinho, így egy újabb játékossal több opció állhat a német mester rendelkezésére - van Dijk és Gomez azonban még sokáig nem léphet pályára. Upamecanón kívül figyelik a Brighton-játékos Ben White, a torinói Bremer, valamint a Schalje spílerének, Ozan Kabaknak a játékát is.

