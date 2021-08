Két óriási igazolás előtt áll a Manchester City

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Visszatért Angliába Jack Grealish, az Aston Villa középpályása és szigetországi értesülések szerint hamarosan klubot vált. A Manchester City állítólag hajnaldó 100 millió fontot (117 millió euró) fizetni a futballistáért, ami természetesen a birminghami klubnak is jó ajánlat, így akár a jövő héten le is zárhatják az ügyet.

A City előtt komoly hét áll, hiszen Harry Kane is most kapcsolódik be az edzésekbe a Tottenham-nél, de a kékek őt is szeretnék magukhoz csábítani, ám ez a transzfer még drágább, hiszen a gólkirály ára 160 millió font (187,5 millió euró). Brit lapok szerint ezt a követelést nem is akarja teljesíteni Pep Guardiola klubja, de nincs összefüggés Grealis megvásárlása és a Kane-nel kapcsolatos ügylet között. Egyszerűen drágának találja a katalán menedzser a londoni csatárt. Ennek nagyjából a felét hajlandó lenne átutalni a manchesteri klub, vagyis elég távol állnak az álláspontok egymástól, még akkor is ha Kane igyekszik nyomást gyakorolni a Tottenham vezetésére, mert ő mindenképpen menni akar.

Izgalmas hét vár a Cityre.

