Két NB I-es csapat biztosan kiesik szerdán a Magyar Kupából

A negyedik fordulójához érkezik a MOL Magyar Kupa, a tét már a nyolcaddöntőbe jutás, az élvonalbeli csapatok többsége szerdán lép pályára.

Az OTP Bank Ligában jelenleg sereghajtó, kupacímvédő Újpest az előző idényben az élvonaltól búcsúzott Budafok otthonában lép pályára, míg a sorozat 23-szoros győztese, a bajnok Ferencváros - akárcsak az előző körben - ezúttal is egy megyei I. osztályban érdekelt együtteshez látogat. Az Európa-liga csoportkörében is szereplő zöld-fehérek legutóbb a Hatvan vendégeként 9-0-ra diadalmaskodtak, most a Tököl otthonában lépnek pályára.

Ebben a körben már élvonalbeli párharcokat is rendeznek: az NBI-ben listavezető Kisvárda az MTK-t látja vendégül, a bajnokságban sorozatban három sikernél járó Zalaegerszeg pedig a Honvédot fogadja.

Az M4 Sport szerdán a Tököl-Ferencváros és a ZTE-Honvéd, csütörtökön a Kazincbarcika-Diósgyőr összecsapást élőben közvetíti.

MOL Magyar Kupa, 4. forduló (a 16 közé jutásért):

szerda:

Jászberényi FC (III.)-Vasas FC (II.) 13.30

ESMTK (III.)-Békéscsaba 1912 Előre (II.) 13.30

FC Nagykanizsa (III.)-Tatabánya SC (III.) 13.30

Szegedi VSE (megyei I.)-Ceglédi VSE (III.), Mórahalom 13.30

VSK Tököl (megyei I.)-Ferencvárosi TC 13.30

Kisvárda Master Good-MTK Budapest 17.00

WKW ETO FC Győr (II.)-Puskás Akadémia FC 17.00

Szombathelyi Haladás (II.)-Gyirmót FC Győr 18.00

Budafoki MTE (II.)-Újpest FC 18.00

Kecskeméti TE Hufbau (II.)-Debreceni VSC 18.00

Szeged-Csanád Grosics Akadémia (II.) - Mezőkövesd Zsóry FC 18.00

Aqvital FC Csákvár (II.)-Pécsi MFC (II.) 18.00

ZTE FC-Budapest Honvéd 19.30

csütörtök:

Kolorcity Kazincbarcika (III.)-Diósgyőri VTK (II.) 19.30

november 3:

BVSC-Zugló (III.)-MOL Fehérvár FC 12.30

III. Kerületi TVE (II.)-Paksi FC 12.30

