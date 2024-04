„Két lábbal a földön járok” – interjú a KTE U20-as válogatott tehetségével, Helmich Pállal

A KTE 19 éves középpályása gyorsan megtalálta a helyét az NB I-es csapatnál.

Helmich Pál az ESMTK-ból került Kecskemétre, ahol nagyon gyorsan felvette a ritmust és beilleszkedett a csapatba. a 19 éves játékos nem elégszik meg a teljesítményével, még naplót is vezet arról, hogy miken kell javítania és a folyamatos fejlődést tartja szem előtt.

"Két lábbal a földön járok, de egyébként is lenne, aki azonnal szólna, ha ezzel probléma merülne fel, ebben biztos vagyok. Gyorsan zajlottak eddig az események, de szokom ezt a helyzetet. Úgy vagyok vele, hogy a kemény munka mindig kifizetődik, másrészt a klubnál kivétel nélkül mindenkitől megkaptam a bizalmat. Ezzel élni szeretnék." – olvasható a klub honlapján.

„A mesterrel is sokat szoktunk külön beszélgetni, rengeteget segít nekem abban, hogy miket kell kijavítani. Nem mellesleg, a rangidős játékosok is ellátnak jó tanácsokkal, amiket igyekszem megfogadni. Van egyébként egy foci naplóm is, amibe ezeket felírom, sűrűn át is olvasom, hogy ezáltal is fejlődjek.”

„Úgy érzem, hogy jó passzban vagyunk, akadtak ugyan szerencsétlenül alakuló meccseink, de jól nézünk ki, jól is edzünk. Lehet még fejlődni, ezt mindenki tudja, de optimista vagyok. A bajnokságban a következő mérkőzéseken dőlhet el, hogy merre tekintgethetünk még. Emellett ott a Magyar Kupa is, ahol nehéz meccs vár ránk Nyíregyházán, de ha jól teljesítünk, ott is meglehet az esélyünk a továbbjutásra.”