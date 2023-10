Két korábbi csapattársa csatlakozik Rooney-hoz

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára a szerbek elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)



Ashley Cole és John O'Shea érkezik vele.

Ahogy arról már beszámoltunk, a korábbi várakozásoknak megfelelően az MLS rájátszásáról lemaradó D.C. United vezetőedzői posztjáról lemondó Wayne Rooney lett az angol másodosztályú Birmingham City új vezetőedzője. A korábbi kiváló támadó három és fél évre szóló szerződést kötött új munkaadójával.



Az angol klub most azt is bejelentette, hogy Ashley Cole és John O'Shea is csatlakozik Rooney stábjához.

A szakmai csapat tagja lesz Carl Robinson és Pete Shuttleworth is, akik már a D.C. Unitednál is együtt dolgoztak a korábbi legendás csatárral.