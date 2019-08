Hivatalos: Két játékossal erősítette meg a keretét a Newcastle

Péntek este két új játékost leigazolását jelentette be a Newcastle United.

A Szarkák egyik szerzeménye a holland válogatott Jetro Willems, aki az Eintracht Frankfurt csapatától érkezett kölcsönbe.

A balhátvéd a PSV Eindhovennél robbant be, és alig 18 évesen már tagja volt a holland keretnek a 2012-es Európa-bajnokságon.

A védőt 2017-ben igazolta le a Frankfurt, és bár az első idényében alapembernek számított, az előző szezonban mindössze 7 alkalommal volt kezdő a Bundesligában.

