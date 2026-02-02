Két játékosát is házon belül adta kölcsön a Chelsea

Két tehetséges játékosát, David Datro Fofanát és Aarón Anselminót is kölcsönadta a Strasbourgnak a Chelsea - adta hírül a klub hivatalos közleményében.

Az akkor még csak 20 éves Fofanát 2023 telén szerződtették a londoni Kékek a norvég FK Molde együttesétől. Igaz, kevés lehetőséget kapott a bizonyításra, azóta kölcsönben megfordult a Burnleyben, a török Göztepében, illetve a szintén Süper Ligben szereplő Karagümrükben.

Anselmino 2024 telétől áll a Chelsea alkalmazásában, de az argentin belső védő ugyanúgy kölcsönjátékos volt az elmúlt években, mint az elefántcsontparti center. Hiába kapott azonban előbbi tíz összecsapáson is szerepet a Borussia Dortmundban, mindössze fél év után visszarendelte Anselminót a Chelsea.

Mint ismert, a Strasbourg és az angol elitcsapat egy tulajdonosi körhöz, a BlueCo konzorciumhoz tartoznak, így kerülhetett a két labdarúgó a Ligue 1-ben szereplő együtteshez.

ÉLŐ! Kövesd az átigazolási időszak utolsó óráit a GOAL-on. Ha velünk tartasz, egyetlen átigazolásról sem maradsz le! Tarts velünk!