Két hónap után ismét edz a Liverpool játékosa

Ismét teljes értékű edzésmunkát végez Ibrahima Konaté. A francia válogatott védő még július 31-én, a Strasbourg elleni felkészülési mérkőzésen szenvedett izomsérülést, azóta nem állhatott a csapat rendelkezésére.

A Pool nem is kezdte jól a szezont, elsősorban a középpályáról dőltek ki emberek, de a védelem is meggyengült, amikor Konaté mellett Matip is harcképtelenné vált. Most azonban már mindketten egészségesek. Egyelőre arra kevés esély van arra, hogy Konaté a hétvégi, Brighton elleni bajnokin pályára lép, de az biztos, hogy a vb előtt sűrű lesz a Vörösök programja, így a francia védő visszatérése mindenképp örömhír a Liverpool szurkolói számára.

A 23 éves játékos 2021 nyarán 40 millió euróért érkezett Jürgen Klopp csapatához, azóta 29 mérkőzésen ölthette magára a Vörösök mezét, ezeken a találkozókon 3 gólt szerzett.

