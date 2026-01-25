Két gólos hátrányból fordítva nyert keleti rangadót a DVSC

A DVSC két gólos hátrányból fordítva 3-2-es győzelmet aratott hazai pályán a DVTK ellen a 19. fordulóban.



Talán legmerészebb álmukban sem gondolták volna a diósgyőri ultrák, hogy már az első 20 percben két gólos előnyre tesz szert csapatuk Debrecenben, a héten igazolt Colley pedig mindkét találatban főszerepet vállal. Pedig így történ előbb egy remek lövéssel jelentkezett a támadó, majd Bokrosnak adott remekbe szabott gólpasszt. A 32. percben pedig ismét Colley volt főszereplő, ezúttal viszont negatív szempontból, mivel ordító ziccert hibázott a 3-0-hoz, ami sokba került. Még az első félidőben szépített a DVSC egy Bokroson megpattanó lövéssel.



A második játékrészt a hazaiak kezdték pompásan, a 49. percben Kusnyír érkezett remekül a hosszún és egalizált. A lélektani előny ekkora már egyértelműen a Debrecennél volt, ez pedig hamar újabb góllá érett, az 55. minutumban Szűcs lőtt remek gólt 20 méterről. A maradék időben csak apróbb lehetőségek adódtak a csapatok előtt, így a Debrecen a padlóról felállva, 3-2-re győzte le saját közönsége előtt, a nagy lehetőséget elszalasztó DVTK-t.