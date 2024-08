Két forduló után távozik a Kisvárda vezetőedzője

Feczkó Tamás lemondását elfogadta a klub.

A Merkantil Bank Ligában szereplő Kisvárda FC hivatalos honlapján jelentette be, hogy Feczkó Tamás lemondott a vezetőedzői posztról.

Két vereséggel kezdte a bajnokságot az NB II-ben a Kisvárda, amelynek következménye lett: Feczkó Tamás vezetőedző lemondott posztjáról.

„Bárhol voltam eddig, a csapat és a klub érdekeit tartottam a legfontosabbnak, így most is – indokolt Feczkó Tamás. – Azért szép sportág a labdarúgás, mert mindenki máshogy látja a játékhelyzeteket és a futballistákat, de ez teljesen természetes. Hogy a legeredményesebben tudjunk dolgozni, ezért nagyon sokat és sokszor érveltünk egymás között Révész Attila sportigazgatóval a nézeteinkről. Emberileg nagyon jól kijövünk egymással Attilával, hiszen közel húsz éve ismerjük egymást, de szakmailag túl sok kompromisszumot kellett kötnünk, amelyek hol jól sültek el, hol pedig nem. Köszönöm neki a bizalmat, százszázalékig biztos vagyok benne, hogy a bajnoki év végén a kitűzött célt eléri a csapat, és ezt meg is érdemli a klub minden alkalmazottja, mert mindenki ezért dolgozik.”

„Nem árt váratlanul Feczkó Tamás lemondása – mondta a váltás kapcsán Révész Attila sportigazgató. – Az az igazság, hogy én sem voltam elégedett az eddigiekkel, úgy éreztem, több játékos is visszaélt a jóindulatával és a bizalmával, és mivel ennek az évnek a szereplése kockázatokkal jár, ezért elfogadtam a lemondását. Ugyanakkor nagyon jó embert ismertem meg a személyében, és a klubnál az utánpótlásnevelésben betöltött szerepét a későbbiekben is elláthatja. Ami pedig az utódlást illeti, ilyen gyorsan kívülről nem lehet megoldani, ezért az irányítást az eddigi stáb továbbviszi a felügyeletemmel mindaddig, míg a végső megoldást nem találjuk meg.”

Feczkó Tamást 2023. november 6-án nevezték ki vezetőedzőnek klubnál, irányítása alatt 23 bajnoki mérkőzést játszott csapat, amelyek mérlege az NB I-ben hét győzelem, három döntetlen és tíz vereség volt 30–33-as gólkülönbséggel, az NB II-ben pedig két vereség, 2–5-ös gólkülönbséggel. A Magyar Kupában három mérkőzés jutott neki, két győzelemmel és egy vereséggel, 7–4-es gólkülönbséggel és az elődöntőbe jutással. Az összes tétmérkőzésének mérlege tehát: 26 meccs, kilenc győzelem, három döntetlen és 14 vereség.