Két fiatal magyar játékost igazolt a Dunaszerdahely

A felvidéki Dunaszerdahelyi AC megerősítette, hogy két partnerklubja közül a Győrből az ipolysági Urblík Norbert, míg a Somorjától a kapus Gyurákovics Erik érkezett a csapathoz.

Urblík Norbert szülővárosában, Ipolyságon ismerkedett meg a sportág alapjaival. Röviddel a tizedik születésnapja előtt Lévára került, ahol három és fél évet töltött. 2017 őszétől az ETO FC Győr akadémiáján nevelkedett, fokozatosan az U15-ös korosztályos együttestől egészen a felnőttekig jutva. A legutóbbi szezonban, amikor még ifista korú volt, az első csapattal edzett, emellett többségében a tartalékegyüttesben kapott játéklehetőséget. Az NBII-ben a tavasz végén mutatkozott be, az utolsó öt fordulóban a győri A-csapat színeiben végig a pályán volt. A nyári felkészülést Dunaszerdahelyen kezdte meg együttesünk színeiben és röviddel az első tétmérkőzés előtt négyéves kontraktust írt alá.

A játékos unokatestvére, Urblík József az elmúlt szezonban a Vasast erősítette.

„Nagyon örülök annak, hogy ehhez a nagyszerű klubhoz igazolhattam. Rendkívül meglepett a hír, hogy a DAC-cal kezdhetem meg a nyári felkészülést. Viszont boldog voltam és örülök, hogy sikerült kiharcolnom a helyem az élvonalbeli gárda játékoskeretében. Ez pályafutásom egyik mérföldköve. Szívesen tenném le még erőteljesebben a névjegyem, továbbá az edzéseken és a mérkőzéseken szeretnék a lehető legjobb színben feltűnni. Elsődleges célom, hogy mihamarabb bekerüljek a kezdőcsapatba és jó teljesítményekkel hozzásegíteni a csapatot a sikerekhez a hazai és a nemzetközi porondon is” – nyilatkozta a szerződéskötést követően a tehetséges középső védő a klub hivatalos honlapjának.

Bár Gyurákovics Erik Szlovákia fővárosában született, a magyarországi Ajkán nőtt fel. Pont ott indult iskolakorban a pályafutása, az első igazolványt az FC Ajka felkészítő korosztályos csapatában állították ki számára. 2011 nyarán az ETO FC Győr akadémiájára került, ahol az U13-as korosztálytól egészen a felnőttekig erősítette az ETO-t. Az A-csapatban a 2016/17-es szezonban mutatkozott be, amikor is három mérkőzésen védve járult hozzá az NBIII megnyeréséhez. A következő idénytől már a másodosztályban gyűjtötte a rajtokat, összesen 23 került a neve mellé. 2021 júliusában a Somorja játékosa lett, ahol 22 mérkőzésen kapott szerepet a szlovák II. ligában. A magyar és a szlovák kupasorozatban is öt találkozón állt a kapuban. Gyurákovics tagja volt az U19-es korosztályos magyar nemzeti csapatnak.

„Szeretnék lépésről lépésre fejlődni és ha a DAC-nál nem kapok játéklehetőséget, akkor nyilván Somorján szeretnék védeni. Viszont természetesen az a célom, hogy bekerüljek a dunaszerdahelyi csapat keretébe, a kispadra, majd a kezdő tizenegyébe is. Kapusedzőnktől, Pavol Hrnčiariktól sokat lehet tanulni, de Samo Petráštól és Veszelinov Danitól is sok mindent el tudok lesni. Az egész csapatban teljesen más szintű játékosok vannak, mint Somorján, így mindenképpen a fejlődés a fő cél. Örültem, amikor kiderült, hogy Dunaszerdahelyre kerülök. Mióta Somorjára igazoltam, az volt a fő célom, hogy felhívjam magamra a DAC figyelmét és ezt a lépcsőfokot meglépve itt legyek az együttessel” – nyilatkozta a DAC-cal való szerződéskötést követően Gyurákovics Erik.