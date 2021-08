Két év után újra Bayern mezt húzott Franck Ribéry!

Még nincs szó Ribéry visszatéréséről, de ki tudja mit hoz a jövő.

A korábbi közönségkedvenc a müncheniek Legends csapatában lépett pályára, ahol kiváló játékkal örvendeztette meg a közel 5300 szurkolót. A fanatikusok a francia szélső 2007-2019-es formájához hasonlítják a szerdán mutatott játékát, amivel sokak szerint még az első csapatba is beférne. A szurkolók ábrándozásait erősíti, hogy a 38 éves, legutóbb a Fiorentínát erősítő világsztár a mérkőzést követően hosszasan beszélgetett az FCB első csapatának trénerével, Julian Nagelsmann-nal. Ribéry is bizakodhat a visszatérésével kapcsolatban, a Bayernnek éppen egy szélsőre lenne szüksége.

De vajon tényleg megállná a helyét a legmagasabb szinten is? Mathias Blankenburg fitness edző az elmúlt hetekben többször is edzette a világsztárt, aki elmondása szerint „Nagyon -nagyon fittnek tűnik. Még mindig óriási sportoló van benne. Gyors, mozgékony és élénk. ". „Nehéz lenne 90 percig egy topklubban játszania, de amolyan jokerként nagy szerepet játszhat, akár 60 percig is kiemelkedő játékot nyújthat! " – nyilatkozta Blankenburg.

Az előző szezonban Ribéry még 28 mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet a firenzeiek színeiben, azonban a Münchenbe való visszatérése reálisan nézve jelenleg elképzelhetetlennek tűnik, még annak ellenére is, hogy a franciának jelenleg nincs klubja. De, ha Ribérynek még az átigazolási határidő (augusztus 31.) után sem lenne új klubja, és a Bayernnek sérülési problémái lennének… Ribéry bármikor aláírhat… Franck Ribéry korábban 12 éven át erősítette a bajorokat, akiknél 273 meccsen 86 találatot jegyzett, kilencszer lett német bajnok, hatszor pedig kupagyőztes. Hogy valóban visszatér-e sikerei helyszínére, az nem vitás, csak a mikor és a milyen pozícióban a kérdés.

